Jól keverte a "zsugát" Kozma Csaba edző, az Ajka legyőzésével, az utolsó meccs eredményétől függetlenül nyerték meg az aranyérmet.

Természetesen az aranyéremből jár a csapatkapitány Ács Gergőnek is, aki most lábadozik súlyos sérüléséből. Ezúton is kívánom mielőbbi felépülését, hisz nagyon hiányzik a csapatból.

Az edző másik csapata, a VFC USE U19 szintén aranyérmet nyert.

Nagy taktikus a mester, hiszen a 16-17 éves srácokból páran az U19-et is erősítik, ami dupla terhelést igényel. Volt olyan, hogy 48 órán belül két tétmeccset kellett játszani. Nagy rutinnal kellett belenyúlni, hogy melyik fiú bírja a fizikai, a mentális terhelést. Melyik sérülékenyebb, visszatartani, vigyázni rá, hogy a fontosabb meccsen tudjon teljesíteni. Melyik találkozó eredményét lehet kockáztatni. Mindent összejött, és ez a lényeg.

Dicséret a fiuknak a helytállásáért, a sok munkának itt az eredménye. Gratulálok!

Természetesen a siker az edző segítőinek és az egész vezetőségnek kijár, ők biztosítják a körülményeket a sikeres szerepléshez.

A VFC USE egy nagy család. Itt minden edző, vezető, szülő, nagyszülő, és a különböző korosztály csapatai együtt örülnek egymás sikerének. Ennek megfelelően mindenki együtt ünnepelt, miközben a felhevült edzőt egy hideg vizes fürdővel lepték meg az ünneplő tanítványai. A megígért 100 darab palacsinta is várta őket.

A foci is a kultúra egy része, amihez szép sikerrel járult hozzá a Veszprém felnőtt futballcsapata, amely megnyerte a harmadosztályt.

Örülők, hogy ez a sportág is méltón hozzájárult Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címhez.

Gratulálok az elért eredményekhez, jó egészséget és további sportsikereket kívánok. Hajrá USE, hajrá Veszprém futball!