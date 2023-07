Kitűnő zenékre, pompás hangulatban adták át a díjakat Balatonfüreden, ahol mások mellett Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Bóka István polgármester is elhelyezett egy-egy érmet a legkiválóbbak nyakában. Díjat adtak át mások mellett Ruják Istvánnak, a vitorlázólegendának is.

A díjátadón elhangzott, a Fifty-Fifty egy kétárbocos magyar fejlesztésű katamarán a saját maga által tavaly felállított 7 óra 13 perc 21 másodperces pályacsúcsot döntötte meg, negyedik alkalommal megnyerve a Kékszalagot. Az élen végző hajó legénységének tagjai Józsa Márton kormányos mellett Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Józsa-Kovács Attila, Erőss Loránd János és Bagyó Áron. A második helyen a Vándor Róbert kormányozta RSM (5:30:16 óra) végzett, míg a harmadik a Kaiser Kristóf vezette Prospex-Delta Sailing Team (5:31:46 óra) lett. Ők porcelánkupát, illetve porcelánserleget vehettek át Simon Attila herendi vezérigazgatótól. Emellett több mint 30 hajóosztályban és értékelési csoportban versenyeztek a csapatok, idén öt női csapat indult, közülük is jutalmazták a legjobbakat. A legjobb női kormányosnak járó díjat Virág Flóra, a Team Kaáli képviseletében vehette át. A 85 éves Hrehuss György, aki az 1896-ban épült Kishamissal, a Balaton legrégebbi vitorlásával és már nagyon sokszor vett rész a viadalon, a legidősebb résztvevőnek járó, míg a nyolcesztendős Kőszegi Koppány, aki a Win-win hajó fedélzetén volt, a legfiatalabbnak járó díjat vehette át. A KPMG és a Fair play Bizottság által alapított díjat a Principessa Libera kormányosa, Oroszlán Péter vette át, mert egyik kísérőmotorosát azonnal a Rafficához irányította, amikor az felborult a balatonkenesei bójánál és nem folytatta a versenyt. Szerencsére sem a kormányos, sem a legénység nem sérült meg. A díjátadón kiderült továbbá, idén a tókerülő versenyre 2532 vitorlázó nevezett 515 hajóval. A jó szelet jelzi, hogy a reggeli viharos időjárás miatt a hagyományos, kilenc órai kezdéshez képest két órával elhalasztott, 11 órakor rajtoló Kékszalag teljes mezőnye 15 óra előtt túljutott a balaton­- kenesei bóján, 17 óra után pedig a siófoki pályajelet is elhagyták. A Kékszalag az elszántság versenye is, mivel sokan 24-36 óra vitorlázás után sem adják fel, hanem a rendelkezésre álló 48 órás limit lejártáig küzdenek az elemekkel. A fő szervező Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) a Magyar Telekommal és a Samsunggal együttműködve stúdiót állított fel Balatonfüreden, amely folyamatosan közvetítette a versenyt a Kékszalag közösségi oldalán és az Origón, emellett beszámoltak a kísérő rendezvényeikről is, a verseny ideje alatt, 48 órán át. Ilyenre még nem volt példa a magyar vitorlázás történelmében.