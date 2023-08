Róla mondták Glázer Róbert edző, korábbi szövetségi kapitány: Több évtizedes az ismeretségünk a Sanyival. Már csak azért is, mert a Rába ETO-Videoton összecsapásokon sokat játszottam ellene. Hihetetlenül kemény játékos volt, néhányszor kaptam tőle rendesen, amit szóvá is tettem az öltözőben, amikor Veszprémbe került. Hihetetlenül becsületes, őszinte ember, aki kitette szívét-lelkét a pályára. Csapatkapitányként rendet tartott a pályán és az öltözőben is. Mindig megalkuvás nélkül küzdött a győzelemért. Szemtől szembe mondta el a véleményét, amiből néha voltak vitáink. Az egyik ilyen az volt, amikor közöltem vele, hogy a védelem tengelyében már a fiatal Bimbó Tamást játszatom helyette. Nem tetszett neki. Akkor javasoltuk Tóth Attila ügyvezetővel, hogy legyen a segítőm edzőként. Először morgott, de aztán elfogadta, és onnantól kezdve kiválóan dolgoztunk tovább együtt. Szükség is volt az ő meghatározó karakterére. Különösen akkor, amikor Mészöly Kálmán szövetségi kapitány segítője lehettem a válogatottnál. Sokszor voltam távol az együttestől, de mindig azt a mentalitású, felkészített csapatot kaptam vissza, amit ott hagytam. Ebben a Baranyi Sanyinak elévülhetetlen érdemei voltak. Majd ha több hozzá hasonló egyéniség játszik Veszprémben, akkor lehet újra NB I-es a csapat. Egyébként azóta is tartjuk a kapcsolatot egymással. Tóth Gábor, korábbi játékostárs, a VFC USE edzője: Negyven éve érkeztem Veszprémbe, az akkor NB II-be feljutott csapathoz. Négy évtized távlatából is csak azt mondhatom, hogy Baranyi Sanyi volt a legjobb csapatkapitányunk, aki a pályán és az öltözőben is kiválóan összetartotta az együttest. A küzdőképességével, akaraterejével, hihetetlen rutinjával folyamatos tartást, hitet adott a társaknak. Példakép volt a többieknek. Büszke vagyok rá, hogy most is rendszeres napi kapcsolatban vagyunk. Összetart bennünket a futball és a horgászat szeretete. Mi ketten a Barcelonának, Bognár Peti a Reálnak drukkol. Ez eleve viták sokaságát generálja. A meccsek vége után azonnal megy az értékelés telefonon vagy személyesen. És persze a Balaton, a horgászat! Sanyi szerint én halirigy vagyok! Akkor lássuk. Amikor megakasztottam egy nagyobb harcsát, kis idő után átadtam neki fárasztani, mert kérte, érezni akarta a súlyát. Bezzeg ő a még nehezebb halat nem adta oda fárasztani, én csak szákolásra voltam jó. A végén alig tudtam lefejteni az ujjait a botról, úgy elfáradt! Akkor ki a halirigy? Imádjuk, amikor a futballélményeit meséli el századszor. De mindig kicsit máshogy, felújítva az alaptörténetet. Ilyenkor jókat nevetünk rajta. Legközelebb jön az újabb előadás, amit ő is nagyon vár, hogy mondhassa…