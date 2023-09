Eljött az idény első hazai BL-meccsének ideje – a Telekom Veszprém a csoportkör második fordulójában a francia Montpellier HB csapatát fogadja. Az összecsapás csütörtökön 20.45-kor kezdődik.

A múlt heti nyitányon remek sikerrel „tette ki a fegyvert az asztalra” a Veszprém, amely a címvédő Magdeburgot verte meg saját otthonában. A németországi meccs mondhatni egyértelmű volt, a vendégek végig irányítottak, jól játszottak, egységesek voltak, kétség sem férhetett győzelmükhöz (28-33).

Azért használtuk a „tette ki a fegyvert az asztalra” kifejezést, mert ez jól jellemzi, hogy a bakonyiak milyen erőt mutattak a riválisoknak. A minden évben a BL-címre hajtó Veszprém (bár ez nem hivatalos célkitűzés) most, mindjárt az első fordulóban tettekben is bejelentkezett a végső sikerét. Bár egy szezon hosszú, a címvédő vendégeként aratott könnyed siker mindenképpen beszédes, és ez nemcsak az ellenfelek felé jelzés, egyben saját magának is magasra tette a lécet a gárda.

A nyáron (újra) alaposan megerősödő és jelenleg lelkiekben is szárnyaló Telekomnak a papírforma szerint a Montpelliert hazai pályán lendületből magabiztosan meg kell vernie, persze ehhez a franciáknak is lesz egy-két szava, biztosan nem adják olcsón a bőrüket.

A Montpellier HB vereséggel nyitotta a BL-idényt, az együttes öt góllal kapott ki otthon a Barcelonától. A francia gárda szűk egy évvel ezelőtt járt a Veszprém Arénában, de nem a Telekom ellen lépett pályára, hanem a Fejér-B.Á.L. vendége volt az Európa-liga csoportkörében. A Montpellier akkor 39-31-es sikert aratott a bakonyi vármegyeszékhelyen. A csapat a folytatásban aztán eljutott a sorozat négyes döntőjéig, amelyet két vereséggel zárt, az elődöntőben a későbbi győztes Füchse Berlinnel szemben maradt alul. A franciák nyertek korábban Európa-ligát, de ami még fontosabb két alkalommal (2003, 2018) már a BL-trófeát is sikerült elhódítaniuk.

- A Bajnokok Ligájában nincs könnyű meccs, úgy ahogy ez sem lesz az. A Montpellier egy nagyon kemény ellenfél. Fizikálisan erősek és sokat futnak. Jó átlövőik is vannak, szóval nehéz mérkőzésre számítok. Azonban hazai pályán fogunk játszani a saját szurkolóink előtt. Jól kell teljesítenünk annak érdekében, hogy az első hazai BL-meccsünket is megnyerjük- nyilatkozta klubja honlapjának a spanyol irányító, Augustin Casado.

A nyáron igazolt játékos máris beilleszkedett új együttesébe, ahogyan a többi újonc is remek teljesítménnyel rukkolt elő már most a szezon elején. Érdekesség, hogy a francia válogatott balszélső, Hugo Descat épp Montpellierből érkezett a királynék városába.

Andreas Nilsson nem az újak, hanem a régi rutinos veszprémiek táborát erősíti, érdemes a tapasztalt beállós véleményét is megismerni a csütörtöki meccs előtt. - Jó érzésekkel vágunk bele a csütörtöki mérkőzésbe, magabiztosak vagyunk. Két ponttal tértünk haza Magdeburgból, szóval egy jó összecsapásnak nézünk elébe a Montpellier ellen, már alig várjuk- nyilatkozta a Telekom csapatkapitánya a handballveszprem.hu oldalon.