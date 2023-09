Magdeburg-Telekom Veszprém 28-33 (18-21)

Magdeburg, 4224 néző. V.: Horacek, Novotni (csehek). SC Magdeburg: Portner – HORNKE 4, Magnusson 5 (5), Claar 5, Saugstrup, DAMGAARD 6, MUSCHE 4. Csere: Hernandez (kapus), Bergendahl 1, Lagergen, Smarason 1, O’Sullivan, Weber 2. Edző: Bennet Wiegert.

Telekom Veszprém: Corrales – MARGUC 5 (2), REMILI 5, FABREGAS 6, Ligetvári, El-Dera 2, Mahé 2. Csere: Biosca (kapus), SANDELL 3, PESMALBEK 2, Descat 1, CASADO 5, Koszorotov 2, Vajlupau. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/2.

A címvédő otthonába volt hivatalos a Veszprém a Bajnokok Ligája új szezonjának első fordulójában, a B csoportban. A bakonyiak az előző idényben hét találattal kikaptak a GETEC Arénában, most emiatt is szerettek volna visszavágni, amellett persze, hogy sikeres kezdésre vágytak.

Tempósan, ugyanakkor kemény védekezéssel indult a meccs, a 10. perc: 5-5-öt mutatott az eredményjelző, majd a Remili vezette vendégek vették át az irányítást, 6-8. Nehezen tudta lekövetni a változatos és kreatív veszprémi támadásokat a házigazda, amely főként Damgaard pontos lövései révén tartotta a lépést ellenfelével, 18. perc: 10-11.

Wiegert időt kért, de a vendégvédelem újra hibákra késztette a Magdeburgot és Descat a 22. percben 12-15-re alakította az állást. Küzdött, erőlködött a közönség is hajtotta hazai csapat, lőtt is könnyű gólokat, viszont egyenlítenie nem sikerült, 25. perc: 15-17. Ligetvári kapott két perces kiállítást, de emberhátrányban is jól tartotta magát a Telekom, amely 21 gólig jutott az első félidőben és csak 18-at kapott.

A második játékrész elején Casado növelte tovább a különbséget, hárommal válaszolt a Magdeburg, amely így újra egyenlítés közelbe került. Volt válasza a vendégeknek, Fabregas talált be, a másik oldalon Biosca hetest védett.

Mindkét csapat jobban védekezett, mint a szünet előtt, Casado azért meg tudta mutatni, hogy egyáltalán nincs zavarban pályafutása első BL-meccsén, 21-24. Remili növelte újra négyre a különbséget, 21-25.

Marguc nem hibázott a büntető vonalról, már öt gól volt a magyar bajnok előnye, 42. perc: 21-26. Fölénybe került Momir Ilics együttese, a hazaiak sokszor kapkodtak, a bakonyiak szinte hiba nélkül, nagyon magabiztosan játszottak, 22-28.

Azért elkezdte a felzárkózást a Magdeburg, idegeskednie ugyan 24-28-nál sem kellett a Veszprémnek, ezzel együtt Ilics időt kért 10 perccel a vége előtt.

Nem is tudott közelebb kerülni a házigazda, 55. perc: 26-30. A folytatásban is kontrollálta a meccset a Telekom, amely remek teljesítménnyel és szép sikerrel mutatkozott be a Bajnokok Ligája 2023/2024-es idényében. Mondhatni: „rárúgta az ajtót” az új szezonra, mert erre az eredményre egész Európában felkapják a fejüket a riválisok.