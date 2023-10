A foglalkozásokat Kovács Kálmán tartja, a társaság az ő hívószavára jött létre. Az általános iskolás korú gyerekek a hét több napján is a pályán vannak, ám hetente egyszer a labdarúgás alapjaival is megismerkedhetnek. Voltak már a környékbeli településeken szervezett kispályás labdarúgótornákon is, ahol sikereket értek el, ám most a legfontosabb, hogy már gyerekként megszerettessék velük ezt a sportágat. A heti edzések időpontját egy közösségi oldal helyi csoportjában mindig közzéteszik, és folyamatosan várják az újonnan becsatlakozókat. Szerencsére nagy létszámban folyik a játék, általában tizenöt-húsz gyermek részvételével.

Kardos Sándor