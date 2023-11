Fejér-B.Á.L. Veszprém U21–BFKA Veszprém U21 25-35 (13-19)

Veszprém, 200 néző. V.: Kovács, Mándli.

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: Nagy-Gáspár, Kaiser (kapusok), Csizmadia, Éles 3, Preszter 2, Farkas 2, Fercsik 3, Gulyás 2 (2), Szucsik, Ruzsányi 2, Patonai 1, Rubos, Török-Vida 2, Szatmári B. 4, Szatmár S. 4. Edző: Kovács György.

BFKA Veszprém U21: Tóth, Győri, Reidmar (kapusok), Jajic 5, Czabula 2 (1), Füry, Szabó 1, Janowszky 4, Varga 2, Hoffmann 2, Végh 3, Bőti, Balogh 5, Viski, Barna 10, Sisa 1. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1.

Remekül kezdett Dinko Dankovic együttese, a 3. percben már 0-3 állt az eredményjelzőn. A folytatásban többször is megközelítették a hazaiak egy gólra a „vendégeket”, de Barna Jánosék szépen kontrollálták a találkozót. 15. perc: 8-11. Az első játékrész hajrájában nagyobbra nyílt az olló, és a BFKA hatgólos előnnyel mehetett pihenőre (13-19). A második félidőben is a BFKA korosztályos csapata irányított, és a 41. minutumban Janowszky Botond tízre emelte a különbséget (26-16). A hajrában 12 góllal is vezettek Barnáék, azonban a végén tízzel nyertek.