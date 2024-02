Veszprém Handball Academy U21–KK Ajka 25-24 (11-9)

Veszprém, 150 néző. V.: Felhő, Öcsi.

Veszprém: Tóth M., Győri N., Reidmar (kapusok), Jajic 2, Czabula 4 (2), Füry 2, Szabó T. 1, Janowszky 1, Hoffmann, Végh B. 2, Bőti 3, Balogh B. 2, Bene 2, Hunyadi, Barna 5 (1), Sisa 1. Edző: Dinko Dankovic

Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Bodnár, Jávor 2, Tóth P. 1, Kovács B., Gyene 10 (4), Rosta B. 4, Nagy M. 1, John 4, Dobos 2, Forgács, Ernei, Zsáki, Horváth M. 1, Perczel. Edző: Velky Péter

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/4

Magas színvonalú mérkőzést vívtak a veszprémiek az ajkaiakkal

Fotó: Gyarmati László/archív

Jól kezdte a vármegyei rangadót a Velky legénység, a félidő közepéig állandósították 1-2 gólos előnyüket, amikor is a hazaiak utolérték őket (5-5). Ezt követően a veszprémiek átvették a vezetést, sőt Barna és Czabula góljaival már három góllal is vezettek, amiből a vendégeknek a szünetig csak egyet sikerült lefaragni. A térfélcserét követően rákapcsolt a hazai csapat és négy gólra növelte a különbséget, amit sikerült is hosszú perceken keresztül megtartani. A vendégek azonban Gyene góljaival felzárkóztak két találatra (19-17), amire a hazaiak gyorsan reagáltak és újra megnyugtató előnyre tettek szert (50. perc: 24-20). A lelkesen küzdő KK Ajka nem adta fel a harcot és nagy hajrába kezdett, aminek köszönhetően két perccel a vége előtt minimalizálta hátrányát(25-24). A végjáték rendkívüli izgalmakat hozott, a veszprémiek nem tudtak gólt lőni a támadásukból, majd Velky mester időt kért, ami után létszámfölényes játékkal próbálkozott csapata, de nem sikerült az egyenlítés az ajkai fiúknak



Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 – Budai Farkasok 34-34 (17-19)

Veszprém, 80 néző. V.: Gulybán, Juhász.

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: László, Kaiser (kapusok), Éles Zs. 5 (3), Farkas 3, Fercsik 4, Gulyás M. 1, Pintér 1, Fazekas 12, Ruzsányi 2, Majczán 1, Patonai, Rubos, Török-Vida 3, Szatmári B. 2, Ihász.

Edző: Éles József.

Budai Farkasok: Lakatos, Tóth (kapusok), Szeitl L. 5, Csányi, Puskás 1, Horváth D. 2, Vuleta 3, Pintér 2, Szövérdffy, Csengeri 5 (2), Fekete 1, Hutvágner 1, Bendicsek 2, Kende 6. Edző: Kiss Szilárd.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.

Remekül indították a hazaiak a találkozót. A 9. percben 7-3 szerepelt az eredményjelzőn. A folytatásban szintén a Veszprém dominált sokáig, de a 22. percben felzárkózott a fővárosi alakulat, majd az utolsó percekben két góllal húzott el. Félidőben 17-19 volt az állás. A második játékrész sokáig fej fej melletti játékot hozott, majd Éles tanítványi az 55. percben megléptek négy találattal (33-29). Sokan már zsebben érezhették a bajnoki pontokat, azonban nagy hajrát indítottak a vendégek, és Kende Péter vezetésével kiharcolták a döntetlent a fővárosiak.