Fejér-B.Á.L. Veszprém–FTC-Green Collect 32-41 (15-19)

Veszprém, 200 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

Veszprém: Mojsilov – Preszter 3, Kristóf 1, Tarabochia 2, Szrnka 3, Draskovics 2, Hári 2. Csere: Gödör (kapus) 1, Bugyáki, PULAY 4, Vetési 2, Djukic 4, GRÜNFELDER 5, Nourelden 3. Edző: Danyi Gábor.

FTC: BORBÉLY – Bujdosó 3, BOGNÁR 5, Mikita 1, Prainer 2, FÜZI 5, Szepesi. Csere: Balogh Á. (kapus), LÉKAI 8, Balogh Zs. 1, Debreczeni 4, Nagy B. 2, Pető 3, IMRE 6, Pordán, Fülöp 1. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 1/1.

A sereghajtó hazaiak az esélytelenek nyugalmával várhatták a bajnokit, mégis dekoncentráltan kezdtek, Danyi-mester már a 6. percben időt kért (1-3), amitől az övéi „észhez tértek”, és úgy tüsténkedtek, mint akinek nincs veszítenivalója (5-6). Kristófék nagyvonalakban eddig, negyedóráig tartották a lépést a riválissal, amely szigorított a védelmén, ettől aztán az utolsó helyezett támadásaiba az addiginál is kevesebb elképzelés és fantázia szorult, helyette sok technikai hibával segítették a csúcsformájuktól messze járt, igaz, sebességet váltott fővárosiakat (6-12). A sort cserélt FTC tíz perc alatt produkált egy egy–hatos szériát, ráadásul az ex-veszprémi Borbély is elkapta a fonalat (8-15). Pulay próbált némi színt vinni a körülményes csapata játékába, a felek egy ideig felváltva is találtak be (11-18), aztán a nagyszünet előtt megemberelték magukat a helyi kedvencek (15-19).