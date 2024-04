Az esetet a Debreceni EAC honlapja osztotta meg. A férfi röplabda Extraligában szereplő csapat edzésén hirtelen lett rosszul Blázsovics Péter, akinek hamarosan leállt a légzése és keringése, de nagy szerencsére gyorsan kapott szakszerű segítséget.

A 29 éves játékos életét csapattársa, Árvai Péter mentette meg. Árvai orvos, két és fél évig dolgozott a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikáján, jelenleg a Berettyóújfalui Campus neurológusa, emellett pedig feltalálóként a hasonlóan hirtelen rosszullétek gyors diagnosztizálásán dolgozik.

– Megfordultam, és láttam, hogy fekszik a földön. Görcsrohama kezdődött, ami számomra neurológusként nem idegen látvány. Mondtam a többieknek, hogy ne ijedjenek meg, egy embernél ez általában néhány percig tart, utána magához tér, de nála nem így történt. Leállt a légzése és a keringése, ezért elkezdtem az újraélesztést. Csapattársaim között voltak orvostanhallgatók is, akiknek már van alapképzésük, ők segítettek. Végeztem a mellkaskompressziót, a többiek közben hívták a mentőt. Kértem, hogy jelezzék a központnak, ez egy megkezdett újraélesztés, mert ilyenkor az eset- vagy rohamkocsit küldik. A DESOK-ban volt egy félautomata defibrillátor, amit beüzemeltünk, mivel azonban a készülék nem javasolta, hogy defibrilláljunk, így folytattuk a mellkaskompressziókat. Megérkezett a mentő, Petit áttették a saját gépeikre, amelyek jelezték, hogy kamrafibrilláció áll fenn. Le is adták a sokkot, még a szakma szabályai szerint harminc másodpercig tartott az újraélesztés, majd visszajött a légzés, kinyitotta a szemét. Ahogy kapta az oxigént, kezdett magához térni. Az újraélesztésekről azt kell tudni, hogy kevés százalékuk sikeres, és még kevesebb az, amikor a beteg teljes életet tud utána élni, de úgy néz ki, Petinek ez sikerülhet. Jó érzés volt másnap reggel a köszönőüzenetére ébredni. Írta, hogy megvan és él – idézte Árvai Pétert a www.deac.hu.

– Semmi előjele nem volt ennek a rosszullétnek. Elkezdtem az edzést, majd filmszakadás. Később képek villantak fel a mentőautóból, de teljesen csak a kórházban tértem magamhoz. Örökké hálás leszek Árvai Petinek, amiért megmentette az életemet. Nem győzöm neki eléggé megköszönni, amit értem tett. Az eddigi vizsgálatok szerint minden rendben, de még vár rám egy szívultrahang is, ami sorsdöntő lehet a jövőmet illetően. Bízom benne, hogy folytathatom a sportot, nagyon szeretnék a következő szezonban a DEAC-ban játszani, de nyilván az egészség fontosabb. Velem van a barátnőm és a családom is, a bátyám Pestről, anyukám Győrből, édesapám és húgom pedig Sümegről rohant hozzám. Azt beszéltük, óriási szerencse, hogy itt lettem rosszul, és nem egyedül otthon, vagy egy másik csapatban, ahol talán nem lett volna ilyen gyors segítség – nyilatkozta Blázsovics Péter.

A DEAC beszámolója szerint Blázsovics Péter a következő szezontól erősíti majd a debrecenieket, de már most az együttessel készült.

A sümegi származású válogatott röplabdázó nevelőklubja után Dunaújvárosban szerepelt, ahol gyorsan bekerült a felnőttek közé is. Az érettségit követően a Kazincbarcika igazolta le. Később visszatért Sümegre, és légióskodott Szlovéniában is. Testvére, Ádám a teqball sportágban lett nemzetközi szinten is sikeres, többek között világkupákat nyert.