Debrecentől Barnagig kerékpárral, úszva és futva

Összesen közel ezer kilométeres utat tett meg Konkoly Merse a triatlon szabályai szerint: kerékpárral, úszva és futva.

A fiatalember június 21-én indult el Debrecenből és június 29-én, pénteken érkezett meg Barnagra. Az embert próbáló vállalkozás célja nem csupán az volt, hogy felhívja a figyelmet a lovasíjászatra és a benne rejlő értékekre, hanem egyúttal felkészülés is volt az út végén a Kassai völgyben teljesítendő mestervizsgára.

Az útvonal érintette az összes lovasíjász törzs székhelyét. Merse, a hajnali indulásokat követően délután érkezett meg a törzsekhez, akik a próbához csatlakozva az adott napokon bemutatókat tartottak. Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Székesfehérvár, Szomód, Komárom, Gúta, Pápa, Barnag volt a fiatalember útvonala a találkozásunkig. Barnagon a Kassai Lovasíjász Iskola Szmrecsányi Törzsének jurtájában beszélgettünk, 800 kilométer kerékpározás után. A Balaton átúszása is szerepelt a különleges triatlon programjában, de mivel az időjárás miatt módosították az időpontját, így az kimaradt a programból. Helyette uszodában teljesített 5200 métert Merse. A kihívás az 57 kilométeres futással zárult, amely Balatonboglárról indult és Kaposmérőig, egészen a Kassai völgyig tartott.

– Voltak nehézségek, főleg a Kecskemét-Székesfehérvár közötti szakaszon. Dunaföldvárnál volt egy elég komoly mélypontom, de velem a volt a feleségem, aki nagyon sokat segített. Amikor úgy voltam vele, hogy lehet, hogy már nem bírom tovább, akkor is ő segített túllendülni ezen a mélyponton – mesélte. Kiderült az is, hogy a törzseknél teljesített 12 vágtát is a mestervizsgára való felkészülés jegyében. Ezek három bemelegítő és kilenc versenyvágtából álltak a 99 méter hosszú lovasíjász pályán, amelynek a közepétől kilenc méterre lévő forgócélra kell korlátlan vesszőszámmal lőni a vágtató lóról. – Az elején furcsa volt, hogy leszálltam a kerékpárról, jelentkezett a savasodás, volt egy nagyon erős izomlázam is az első pár napban és szokatlan volt így, sokszor pihenő nélkül lóra ülni. De valahol ez volt a cél, hogy egy edzés legyen ez az egész. A harmadik-negyedik alkalom után már megszoktam. Valószínűleg a felkészülés is jól sikerült, mert most úgy érzem, hogy mégegyszer neki tudnék vágni – vélekedett.

Konkoly Merse 1997-ben, hatévesen vett részt először lovas táborozáson Csömörön. Kiss Attilánál kezdett el lovagolni, aki már számos könyvet írt avarokról, hunokról. Elkezdett lovagolni és valahogy megjelent mellette az íjászat is, de a lovasíjászat vált számára érdekessé hosszútávon.

A mestervizsgára készülő fiatalember számára a triatlon során megtett hosszú utazás és a törzsekkel való találkozás, olyan fantasztikus élményt jelentett, hogy még egy sikertelen vizsga sem tudná elrontani mindezt. A próbatevő kiemelte még a mester, Kassai Lajos szerepét, aki nagyon jó példát mutat mind mentálisan, mind a fizikai megterhelések terén. – Ő már túl van egy folyamatos, 24 órás lovasíjász próbán, két Guinness rekordon és még sorolhatnám. Valahol, ebben próbáljuk őt követni, hogy a későbbiekben mi is példaértékűek legyünk. Nemcsak a lovasíjász iskolán belül, hanem azon kívül is – zárta a beszélgetést Konkoly Merse.