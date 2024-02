Vannak olyan házak, amikbe az ember rögtön beleszeret, és látja is magát benne megöregedni. Ez ilyen! Ha úgy érzi képes ellenállni, nézze meg a képeket és felejtse el, hogy hatalmas gazdálkodásra, lótartásra is alkalmas terület jár hozzá! Tekintsen el attól is, hogy keveset kell rááldozni, és a környék is csodálatos. Ha ezeket képes ignorálni, akkor bátran kattinthat!

Forrás: Ingatlanbazár

“Nagy telek, felújított parasztház - a nyugalom szigete eladó a Bakonyban!

Gazdálkodni vágyó új tulajdonosát keresi ez a belső felújításon átesett, hangulatos parasztház Dudaron.

A 2003-as felújítás során az ingatlan új villany- és vízvezetékeket, valamint csatornát kapott, megújultak a burkolatok, illetve az egykori nyári konyha fürdőszobává lett átalakítva.

A nettó 85 m2 alapterületű ház 60 cm-es főfalakkal, fa födémmel, megerősített nyeregtetővel és palafedéssel ellátott.

Elosztását tekintve konyha+kamra és 3 további hatalmas helyiség: egy nappali, hálószoba és fürdőszoba/mosókonyha került kialakításra.

Fűtése autentikusan fa tüzeléssel megoldott, a melegvíz-ellátásért villany bojler felel.

A ház alatt boltíves pince, felette szigetelt padlástér található.

A lakóházhoz két részes gazdasági épület, egy tároló (ahonnan a padlástér is megközelíthető), valamint istálló kapcsolódik.

A több, mint 5000 m2-es telek a tipikus régi idők osztása, az oldalhatáron álló ház melletti könnyen karbantartható udvar hátrafelé hosszan elnyúlik, gazdálkodásra, növénytermesztésre, állattartásra kiválóan alkalmas.

A telken ásott kút található.

Vigyázat! Könnyű beleszeretni! :)”[...]

További parasztházakat keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.