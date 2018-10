Bajnoki címet szerzett a veszprémi robogós

A rengeteg beleölt energiának és pénznek az eredménye ez az első hely. Visszamutat arra, hogy amit eddig csináltunk, az nem volt felesleges, és a saját módszereink, amelyekkel bizonyos dolgokban eltérünk másoktól, mégis meghozzák az eredményt – vallja a bajnok robogós.

Idén összesen hat futamot rendeztek a Robogó Racing profi kategóriájában. A veszprémi Négyesi Zsolt a versenyeken gyűjtött 200 pontjával megnyerte az országos bajnokságot. Az idei utolsó futamon elég lett volna egy összetett hatodik helyet szereznie, ezért nagyon figyelt arra, hogy semmi hibát ne ejtsen. Mindent átnéztek a motoron édesapjával, idősebb Négyesi Zsolttal, aki egyben a szerelője is.

– Számomra a cél az utolsó versenyen a célba érkezés volt. Egy lazább motorozást mutattam be, nem akartam túlvállalni magam, és nem mentem bele semmi olyanba, ami problémát okozhatott volna – mesélte a fiatal motoros, aki a harmadik helyen ért a célba, és így megszerezte a magyar bajnoki címet. – A rengeteg beleölt energiának és pénznek az eredménye ez az első hely. Visszamutat arra, hogy amit eddig csináltunk, az nem volt fölösleges, és a saját módszereink, amelyekkel bizonyos dolgokban eltérünk másoktól, mégis meghozzák az eredményt. A győzelem iszonyatos energiát ad a következő időszakra, és nem mellesleg növeli az önbizalmamat is – fogalmazott a bajnok, aki jövőre már szeretne külföldön is szerencsét próbálni az EST-ben (European Scooter Trophy).

Ez egy, a hazaihoz hasonló kupasorozat németországi helyszíneken, de komolyabb pályákon és lényegesen több indulóval. Zsolt elmeséli, hogy saját kategóriájában a hazai 20–22 indulóval szemben a német versenyeken 80–90 versenyző áll rajthoz kategóriánként. Három, hozzánk közelebb fekvő helyszínen szeretné kipróbálni magát az EST-sorozatban. Négy ismerős magyar robogóssal és egy szerelővel képviselnék hazánkat, és Zsolt a Rookies, azaz a kezdő kategóriában indulna. Ezekre a versenyekre blokkot is cserélnek a motorján, mert kint másképpen osztályozzák a kategóriákat, és az itthon használt blokkot ott nem engedélyezik. A téli szünet szereléssel telik apa és fia életében. – A verseny télen dől el, azzal, hogy ki milyen motort épít. A nyári motorozás már csak szinten tartás, mert ha valamit télen rosszul csinálunk a motoron, az az egész évre kihat – vélekedik Zsolt. Elmondja azt is, hogy a motorblokkot komolyabbra szeretnék cserélni a 70 köbcentis Piaggio SP2-n. A motort darabokra szedik, és ellenőriznek minden kopó és nem kopó alkatrészt. Amit kell, azt kicserélnek, és van néhány változtatási tervük a futóművel kapcsolatban is. Márciusra szeretnének elkészülni, hogy az áprilisban kezdődő hazai MAMI kupára Zsolt megfelelő szintre hozhassa magát, mert télen sokat lehet felejteni.

Befejezésül távolabbi terveiről is mesél az ifjabb Négyesi. Elmondja, hogy mivel motorkerékpár-szerelőnek tanul, ezért öt éven belül szeretne egy műhelyt nyitni. Szerinte a robogók szervizelése problémát jelent a megyében, ezért lenne rá kereslet a környéken. Úgy érzi, hogy az iskolában tanultak mellett jól tudná kamatoztatni a versenyzés során szerzett tapasztalatait is.