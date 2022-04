A magyarországi országgyűlési választás eredménye, a Fidesz–KDNP kétharmados győzelme bejárta a világsajtót hétfő reggel. A Reuters hírügynökség cikkében beszámolt Orbán Viktor győzelmi beszédéről, mint írták, az ukrán háború kirobbanása és az arról szóló álláspont végül segítette a miniszterelnök és pártja kampányát. – A győzelme a nacionalista lengyel kormánypártnak, a Jog és Igazságosságnak is megkönnyebbülést jelent: a továbbiakban is támaszkodhatnak rá, ha el akarják kerülni a jogállamiság miatti büntetéseket – írta csípősen a lap. Az uniós berkekben irányadó, és a magyar kormánnyal rendre kritikus Politicó szerint is az következik a Fidesz-KDNP kétharmadából, hogy Magyarország és az EU között folytatódnak a jogállamiság miatti ütközetek. Orbán győzelmének a mértéke még a vele szemben egyesülő ellenfeleit is sokkolta – írta a brüsszeli lap, amely szerint

most még inkább növekedni fog a nyomás Brüsszelen, hogy aktiválja a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben.

A Bloomberg amerikai hírügynökség címlapjára kitűzött, hazánkról szóló cikkben megemlítik, hogy jelenleg Orbán Viktor az Európai Unió leghosszabb ideje hatalomban lévő miniszterelnöke. A Fidesz–KDNP kétharmados többségét megsemmisítő erejű győzelemnek nevezi a hírügynökség: szerintük a kormánypártok ezzel háttérbe szorították azokat a véleményeket, amelyek a demokrácia leépüléséről, a háború sújtotta Ukrajna igényeinek ignorálásáról és a Vlagyimir Putyinnal folytatott kapcsolatról szóltak.

A német Tagesschau honlapján megjelent írás egyszerre váratlannak és megsemmisítőnek nevezi az újabb kétharmadot.

A kormány váratlanul nagy arányú sikerét elemzők azzal magyarázzák, hogy a választók elégedettek az ország helyzetével. Orbán 12 éve tartó irányítása alatt bizony sok magyar életkörülményei javultak

– húzta alá a cikk írója, aki ugyanakkor kiegyensúlyozatlan médiahelyzetet tulajdonít Magyarországnak, és ezt a miniszterelnök számlájára írja.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain is arról írnak, hogy a magyarországi baloldali összefogás képtelen volt beváltani a hozzáfűzött reményeket. Az eredményt a lap szerint is az ukrán háború jelentette kihívás betonozta be: míg Orbán Viktor Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése mellett kardoskodott, Márki-Zay Péter azzal vádolta a kormányt, hogy még a NATO-nak is hátat fordít. – Az országgyűlési választás egyértelműen háttérbe szorította a gyermekvédelmi népszavazást – összegezték.

A brüsszeli székhelyű Euronews hírcsatorna négy következtetést vont le a választási eredményből. Eszerint az ukrán háború végső soron a magyar kormánypártokat segítette; a magyar vidék–főváros ellentét élesebbnek tűnik, mint valaha; a Jobbik támogatottsága pedig jócskán csökkent. Utolsó szempontként hozzáteszik, hogy

Magyarország és az EU közötti viták várhatóan nem csitulnak majd: Orbán Viktor ugyanakkor nagyon erős választási mandátummal utazik Brüsszelbe legközelebb.

A francia Le Figaro az elsők között számolt be a Fidesz elsöprő győzelméről, kiemelve, hogy a győzelem sokkal simább és jóval nagyobb arányú volt, mint ahogy azt a voksolás előtti felmérések jelezték. A cikkben Orbán Viktort az Európai Unió doyenjének nevezik, egyúttal emlékeztetve, hogy a kormányfő kapcsolata az unió vezetésével gyakran konfliktusokkal teli.

