Hollandia leendő miniszterelnöke az X-en tett közzé egy bejegyzést az ikonikus szoborral.

Csak egy szívecskét írt a képhez.

Ismert, hogy Wilders jóban van a magyar kormányfővel, Orbán Viktorral is, ám nem valószínű, hogy az ünnepek alatt egyeztetésre érkezett. Az is köztudott, hogy a politikus felesége magyar származású, sokszor járnak hazánkban, pár hónapja a politikus itt tartotta 60. születésnapját is.