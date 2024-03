Világos, most próbálnak visszaélni ezen alapszerződésben szereplő 5-ös cikkellyel, hiszen szárazföldi csapatok küldése esetén nem lenne elkerülhető egy konfrontáció a csapatokat küldő NATO-tagország és Oroszország között, onnantól a cikkelyre hivatkozás valós világháborús veszélyt rejtene – közölte.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a NATO védelmi és nem támadó szövetség, jelenleg nem áll támadás alatt, így nem is kell védekeznie, „teljesen elfogadhatatlan volna, ha valaki a józan észt nélkülöző döntése alapján vetné bele magát egy háborús konfliktusba”, majd azt kérné a többiektől, lépjenek be ők is.