A bútorfestéssel, textildekorálással foglalkozó szakértő, Kozmáné Vadász Viktória szerint egyre népszerűbb a krétafesték, amely használható bútorok, használati tárgyak újrafestésére, legyen az szinte bármilyen anyagból. A festék óriási előnye, hogy alá nem kell alapozó, nem kell csiszolni az anyagot, felületet festés előtt, mert a krétafesték remekül tapad mindenre. Van saját fixálója, waxot vagy lakkot is tudnak ajánlani ahhoz, hogy tartós legyen a festés.

– A festéket szivacshengerrel visszük fel, mert azzal jól lehet keverni a színeket. Azokat előzőleg összefolyathatjuk például papírtálcán, aztán bele­mártjuk a szivacshengert, és a sablon segítségével felvisszük az anyagra. Sablontól függően különféle mintákat kapunk, tetszés szerintit választhatunk.

Festhetünk bútorokat, de bútorszöveteket, függönyöket is. Utóbbiak esetében a krétafestékkel való festés után nem kell levasalni vagy ecetbe mártani az anyagot, csak hagyni, hogy az jól száradjon meg. Az első mosás során a gipszalapú festékből a gipsz kimosódik, kicsit halványodik a szín, de a festék ott marad a szálak között – magyarázta Viki. Illusztrálásképpen mutatja az általa festett és kárpitozott szék kékre festett szövetét, a lenfüggöny festett, barokk mintázatát. Mint mondta, nagy előnye a technikának, hogy az egyedi mintázatú bútorszövethez azonos mintájú, színű, stílusú függönyt is lehet készíteni, vagy díszpárnát. Festhető a vászon, de akár a nejlon is.

A kezdők próbálkozhatnak egy képkerettel, garantált a siker, de akár textilt is festhetünk krétafestékkel Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Viki és férje, Gábor hisz abban, hogy egy régi, valamikori kedves tárgy, bútor újra a lakás dísze lehet. – Igaz, foglalkozni kell vele, de ezt hívjuk alkotásnak. Mára már eltűnőben van az az élmény, amikor közösen készítünk valamit vagy tanulunk valami újat. Ráadásul mindezt később használhatjuk és megmutathatjuk másoknak is. Ezért tartunk workshopokat, azaz bútorfestő tanfolyamokat, ahol egy pohár bor mellett, sanzonokat hallgatva megtanulhatjuk azt a technikát, amitől roppant egyszerűvé válik egy kedves bútor újjászületése – vallja a Kozma házaspár. TBZS