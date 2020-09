Az előszoba legyen praktikus és stílusos

Ez az első helyiség, ahova hazaérkezünk, és az utolsó, ahonnan elindulunk. Mégis gyakran méltatlanul elhanyagolt része a lakásunknak az előszoba, pedig nem kevés időt töltünk itt öltözködéssel, fésülködéssel, a kocsikulcs keresésével, búcsúzkodással. Járvány idején, az őszi napok beköszöntével még inkább felértékelődik a fontossága.

Közeledik a vastag kabátok, a sálak és a sáros cipők időszaka. Észrevétlenül is egyre több időt töltünk az előszobában, a bejárati ajtó környékén. Van, akinek ez egy külön helyiség, másoknak csupán a konyha, a nappali vagy az étkező egyik fala a kinevezett előszoba. Előbbiben akár egy nagyobb gardróbszekrény is elfér, utóbbi esetében be kell érnünk néhány kisebb elemmel és akasztóval. Mindenesetre érdemes berendezni otthonunk ezen részét úgy, hogy minden kéznél legyen, de mégse keltse a káosz látszatát.

Célszerű kopásálló, könnyen takarítható bútorokat, kiegészítőket beszerezni, a padló burkolásához pedig ajánlott a természetes kő, a kerámia vagy a modern linóleum. Szükségünk lesz néhány fogasra, cipősszekrényre, fiókokra vagy kosarakra az apróságoknak. Látszólag sok helyet foglal el egy ülőalkalmatosság, de az előszobai puffok, padok keskenyebbek egy normál széknél, és alacsonyabbra is tervezik őket, hogy könnyebb legyen a cipőig lehajolni. Öltözködéskor nagy hasznát vehetjük egy ilyen darabnak, ráadásul szobaszerűvé, barátságossá varázsolja a helyiséget. Szűk térbe érdemes felnyitható, levehető tetejűt választani, ami tárolóként is használható. Akár nyitott, akár zárt cipősszekrényt választunk, ne felejtsük, hogy a női csizmáknak a legnagyobb a helyigényük. Alakítsunk ki számukra egy külön, magasabb polcot. Speciális csíptetővel akár fel is akaszthatjuk a jókora helyet igénylő párokat. Kényelmes és megkönnyíti a választást, ha a polcok kihúzhatók, az akasztók helye és száma pedig igény szerint állítható.

Jó szolgálatot tesz az előtérben egy egész alakos tükör, amelyben távozáskor ellenőrizhetjük öltözékünket. Szabad falfelület hiányában választhatunk felállítható darabot. A tükör jó választás azért is, mert térnövelő hatású, fényességet visz a szűk és sötét helyekre. Ráadásul, ha a közelükbe fényforrást telepítünk, tovább növeljük a világosságot a helyiségben. Ahogy otthonunk többi részében, itt is nagyban meghatározzák a hangulatot a különböző textilek. Ezúttal azonban a színek és minták mellett fokozottan érdemes figyelni az anyag minőségére. A lábtörlő legyen könnyen tisztítható, a szőnyeg le- és kimosható, az ülőalkalmatosság kárpitja vízlepergető.

A hűvösebb napok közeledtével érdemes cipőtálcának és esernyőtartónak is helyet találni. A lakást jó adag piszoktól, magunkat pedig sok takarítástól kíméljük meg, ha minél hamarabb megszabadulunk a vizes ruhától és a sáros cipőtől. A koronavírus-járvány idején ez még fontosabb, igyekezzünk az előszobában „zsilipelni” magunkat, ha a hely engedi, akár át is öltözhetünk itt otthoni ruhába. Az „elmenős” ruhát hagyjuk egy kosárban, akasszuk fel a táskánkat egy fogasra, a szájmaszkot, kézfertőtlenítőt pedig tároljuk egy helyen.

Az előszobában egyszerre vagyunk egy kicsit kint és bent, így egyszerre kell funkcionálisnak és praktikusnak, hívogatónak és stílusosnak lennie. A vendégek itt szerzik első benyomásukat otthonunkról, az itt látottak döntően befolyásolják a lakásról alkotott véleményüket. Az előszobát nem ajánlott túlzsúfolni díszítő elemekkel, ám jó, ha tükrözi a benne élők stílusát.