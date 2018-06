Mobil, split, hűt és fűt is: milyen klímát válasszunk?

A nyári hőség idén minden eddiginél korábban beköszöntött, és sokan csak most jönnek rá, milyen sokat jelenthet ilyenkor egy jó klímaberendezés.

A kereskedelem ma már sokféle lehetőséghez kínál a lakás hűtéséhez, válasszunk körültekintően, szakember segítségével.

A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a mobil klíma. Annak kiválasztásakor figyeljünk rá, hogy egyszerűen telepíthető modellt válasszunk. Abban az esetben ugyanis nem kell mindenképpen szakembert hívnunk a beszereléshez és egyszerűbben megoldható a karbantartása is. Amennyiben csendesebb típust választunk, akkor akár éjszaka is élvezhetjük a kellemesen hűvös levegőt.

Az egycsöves mobil klíma lehet a legolcsóbb és legegyszerűbb választás. Működésbe tudjuk hozni szerelő és falbontás nélkül is. Viszont a meleg levegőt elvezető gégecsőnek meg kell találni a megfelelő szellőző lehetőséget, akár például egy ablaknyílást. Tudnunk kell azonban, hogy a mobil klíma nem cseréli a szoba levegőjét, csak az elvont hő távozik a berendezésből. Azonban hátránya is van, a kompresszor miatt zajos lehet és a fogyasztása sem alacsony. A beépített klímához képest lassabban hűti le a helyiséget. Előnye viszont, hogy könnyen mozgatható, könnyen átvihetjük a lakás egyik helyiségéből a másikba, és segítségével akár olyan helyiségek hűtése vagy éppen a fűtése is megoldható, amelyekbe más típust nem lehet beszerelni valami miatt.

A kétcsöves mobil klíma két gégecsővel működik: az egycsövessel szemben két cső kivezetését kell megoldani. Az egyik beszívja a kültéri levegőt, a másik csövön távozik az. A szoba levegőjét ez sem cseréli, ellenben a fogyasztása és a hatékonysága ugyancsak jobb, mint az egycsöves mobil klímának. A kültéri mobil klíma csendesebb, mint a fenti klímák, hiszen a klímaegység a lakótéren kívül helyezkedik el. Csak a hideg levegőt továbbító csövet kell a helyiségbe bevezetni. Előnye, hogy friss levegőt juttat a lakás belterébe, és, szemben az egycsöves típussal, nem a szoba levegőjét keringteti. Ellene szól viszont, hogy a külső, meleg levegőt le kell hűtenie, így teljesítményveszteséggel kell számolnunk ebben az esetben.

Manapság a legnépszerűbb beépített klíma a split rendszerű. Ez hatásfokban a normál klímákhoz közelít. Beszerelésük is hasonló, a beltéri és kültéri egységet vékony rézcsövek kötik össze, ezt egy egyszerű faláttöréssel meg lehet oldani. Hátránya viszont, hogy a többi mobil klímával ellentétben jóval drágább, de cserébe nincs hangja, csendes darab.

Ami a klímák teljesítményét illeti, rendszerint 10 négyzetméterre egy kilowattot szokás számítani, vagyis egy 60 négyzetméter alapterületű helyiség esetén hat kilowatt hűtőteljesítményű berendezésre lesz szükségünk, így kalkuláljunk.

A klímák kiegészítő funkciója ma már a fűtés, valamint a párátlanítás. A tavaszi, őszi időszakban fűtésrásegítőként ugyancsak kiválóan használhatóak egyes klímák. A párátlanítás szintén közkedvelt funkció, azzal megoldhatjuk, hogy a lakásban rekedt felesleges pára eltávozzon. Működése során a beltéri egység fém hőcserélőjét a klímaberendezés olyan hőmérsékletűre hűti, hogy a környezeti levegőből a pára oda csapódjon ki. A lecsapódott pára mennyisége napi szinten akár több liternyi is lehet.

Klímaberendezés vásárlását követően, amennyiben falfúrással jár együtt a beszerelés, szerezzünk tudomást arról, hogy az adott falrészben vannak-e különféle vezetékek, fűtéscső vagy egyéb kábelek. Azzal ugyancsak tisztában kell lenni, hogy a kiválasztott berendezés mennyire terheli majd meg a lakás hálózatát, amire rá kívánjuk kötni. Hiszen könnyen megeshet, hogy nem bírja el.

Nem árt tudnunk, hogy minél rövidebb a mobil klíma csöve, annál nagyobb lesz a hatásfok. Szintén javul a hatásfok, ha a gégecsövet szigeteljük.