Miért fontosak számunka a probiotikumok?

Mi a különbség a pro- és prebiotikumok között? Hogyan juttathatjuk be ezeket a hasznos anyagokat a bélrendszerünkbe anélkül, hogy az odavezető úton megsemmisüljenek? Cikkükben többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Nagy Zsolttal, a Vitaking szakmai vezetőjével.

A probiotikumokat legtöbben a bél mikroflórájának olyan kedvező hatással bíró, természetes, élő mikroorganizmusaiként ismerjük, melyek segítenek megőrizni és helyreállítani bélflóránk egészségét, és ezzel immunrendszerünk megfelelő működésében is nélkülözhetetlenek.

Ezek a jótékony sejtes élőlények születésünktől fogva bélrendszerünkben élnek, azonban ez az eredendően egyensúlyi állapot bármely életkorban felborulhat: a tápcsatornát megbetegítő kórképek, a helytelen táplálkozás, a stresszesebb életforma, a környezeti ártalmak és az antibiotikumok szedése is hatással lehet rá. A probiotikumok szedése történhet kezelés, illetve megelőzés céljából is.

„Míg a bélflóránkban található jótékony baktériumok aránya a csecsemőknél 95-98% között mozog, addig ugyanez a felnőtteknél már jó, ha eléri a 40-45%-os részarányt, ám sajnos egy nagy mintaszámú vizsgálat szerint a magyar lakosság vastagbelében a hasznos mikrobák aránya nem haladta meg a 12%-ot sem, sőt jellemzően 1-2% körül mozgott.” – mutat rá a Vitaking szakmai vezetője. A neves hazai portál szerzője egyaránt fontosnak tartja a pre- és probiotikumok szedését, amelyek az emésztőrendszerünkön keresztül támogatnak minket, hiszen táplálékul szolgálnak számos hasznos baktériumnak, az immunrendszerünk 70%-a pedig az emésztőrendszerünkben található – figyelmeztet a szakember. A gyártás során természetesen kulcsfontosságú, hogy ezek a termékek a messzemenőkig le legyenek tesztelve, ugyanis számtalan kritériumnak kell megfelelniük, hogy biztosan túléljék a gyomorsavas közegét, és a bélben fejtsék ki jótékony hatásukat. Vásárláskor tartsuk szem előtt, hogy bélflóránk egyensúlyáért nem egyetlen baktériumtörzs felelős, így valószínű, hogy a panaszokat sem egyetlen mikroorganizmus "típus" lecsökkent száma vagy hiánya okozza, ezért válasszunk olyan terméket, amely több baktériumtörzset tartalmaz!

A szakértők egyetértenek abban, hogy a probiotikumok fertőzés esetén kiszorítják a kórokozó baktériumokat, megakadályozzák a gombák kóros elszaporodását és a gátolják a vírusok károsító hatását is, ám a gyógyszer hatóanyagai nem válogatnak a "jó és rossz baktériumok" között hanem a bélflóra összes élő alkotóját kisebb-nagyobb mértékben károsítják. Ez azonban megelőzhető lenne, ha szedésének időtartama alatt és az azt követő körülbelül egy héten keresztül probiotikumot vinnénk be szervezetünkbe.

A bélflóra egyensúlya hányással-hasmenéssel járó megbetegedések, stressz – környezeti ártalmak okozta panaszok után előbb-utóbb segítség nélkül is helyreáll, ha változatosan étkezünk, mégsem érdemes megvárni, amíg az egyensúly külső segítség nélkül alakul ki; jobban tesszük, ha felgyorsítjuk ezt a folyamatot, ugyanis a bélflóra "megbetegedése" idején működése zavart szenved és az általa végzett feladatok, valamint az immunrendszer védő funkciója nem lehet teljes értékű.

A probiotikumok szedése mellett a jótékony baktériumokban gazdag élelmiszerek fogyasztásával, helyes táplálkozással mi is tehetünk érte, hogy minél gyorsabban helyreálljon az emésztőrendszerünk egészsége: fogyaszthatunk e célból borsót, babot, articsókát, hagymát, banánt, élőflórás joghurtot és kefirt is, az egészséges bélflóra tehát másik elengedhetetlen feltétele az egészséges táplálkozás, mely alatt jellemzően a tápanyagdús ételek rendszeres fogyasztását értjük. A sovány fehérjéket, teljes kiőrlésű gabonákat, egészséges zsírokat, valamint a sokféle gyümölcsöt és zöldséget is magában foglaló étrend étrendet követők a transzzsírokat, hozzáadott sót és cukrot tartalmazó ételeket táplálóbb ételekkel helyettesítik, tehát az egészséges táplálkozás számos előnnyel jár, beleértve az erős csontozatot, a szív védelmét, a betegségek megelőzését és a hangulat javítását. Az ételek, amelyeket fogyasztunk, csökkenthetik a vérnyomást, és segítenek megőrizni szív egészségét, a rostban gazdag étrend pedig csökkentheti a bélgyulladást. A rostos zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend prebiotikumok és probiotikumok kombinációját biztosíthatja, amelyek elősegítik a jó baktériumok fejlődését a vastagbélben.

Az egészséges táplálkozás segíthet az agy egészségének megőrzésében, valamint az effajta étrend követése segíthet a cukorbetegeknek is, hiszen szabályozza a vércukorszintet, a megfelelő kalcium- és magnéziumtartalmú étrend pedig fontos az erős csontokhoz és fogakhoz. A csontok egészségének megőrzése minimálisra csökkentheti a későbbi csontproblémák, például a csontritkulás kockázatát.

Utazások előtt, a megváltozott környezeti körülmények, a megszokottól eltérő fűszerhasználat, az utazás okozta stresszhelyzet is károsíthatja a bélflóránkat probiotikumok jótékony hatásukat nemcsak az emésztőrendszerünkben fejtik ki, hanem alkalmasak a hüvely normál flórájának helyreállítására és fenntartására is.

A probiotikumok szedésével; a Vitaking gyógynövényeivel és a Protexinnel tehát sokat tehetünk bélflóránk egyensúlyának megőrzéséért, de emellett kiemelten fontos az egészséges táplálkozás, hiszen az erre irányuló étrend az egészségünk kulcsa lehet.

