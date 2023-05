Mi is pontosan a streaming?

Amikor 10-15 éve kerestünk filmet az esti otthoni mozizáshoz, egyértelmű volt, hogy a számítógépünk merevlemezén vagy a DVD-k, esetleg videókazetták között érdemes keresgélnünk. Abból lehetett választani, ami megvolt otthon: amit megvásároltunk, letöltöttünk vagy lemásoltunk valahonnan.

Egy másik lehetőség volt a tévé: ehhez ugyan nem volt szükség arra, hogy nálunk otthon meglegyen egy-egy film, viszont csak azt nézhettük, ami épp műsoron volt – és csak akkor, amikor épp sugározták. A 8 órai filmet hiába is akartunk volna tízkor elkezdeni…

A streaming tulajdonképpen ennek a két megoldásnak az előnyeit egyesíti. Nem kell helyben tárolnunk a filmet, hiszen távoli szerverekről érkezik a néznivaló – ugyanakkor bármikor nézhetjük, visszatekerhetjük vagy megállíthatjuk az adást, akárcsak egy hagyományos DVD-lejátszónál.

Mindez azért lehetséges, mert a neten folyamatosan érkezik a nézett film egy-egy kisebb darabja: pont az, amit éppen nézünk vagy a következő percekben nézni fogunk. Ezért a streaminghez folyamatos és lehetőleg gyors netkapcsolatra van szükség – ennek hiányában akadozhat a lejátszás vagy gyengülhet a képminőség.

Ha tehát az általunk nézett film vagy más műsor a neten keresztül, de letöltés nélkül jut el hozzánk – akár okostévén, akár számítógépen nézzük –, akkor streamingről, más néven online filmnézésről van szó.

Az ingyenes streaming hátrányai

Régi bölcsesség, hogy valójában nincs ingyenebéd, és ez a streaming esetében is igaz. Ha a film nézéséért pénzt nem is kell fizetnünk egy-egy ingyenes streamingszolgáltatónak, valahogyan akkor is hozzá kell járulnunk a költségekhez.

A legális szolgáltatóknál ez azt jelenti, hogy reklámokat kell néznünk a műsorok előtt, illetve közben – és ezeket természetesen nem ugorhatjuk át úgy, mint a nézett film egy-egy részét.

Ha kalóz oldalon járunk, a felugró reklámok mellett találkozhatunk vírusokkal, vagy akár olyan hirdetésekkel is, amelyek kifejezetten ártó céllal készült programok telepítésére próbálnak rávenni minket.

Moziélmény otthon, torrentezés nélkül

Szerencsére ma már több megoldásból is választhatunk, ha a reklámok nélküli otthoni mozizás a cél.

Az egyik alternatíva a filmek online megtekintéséhez egy digitális TV-előfizetés: havi pár ezer forintért több tucat csatorna műsorát nézhetjük reklámok nélkül, streamingelve – tehát az adásba kerülés utáni egy-két héten belül bármikor, amikor az nekünk megfelel.

Egy második lehetőség, ha előfizetünk egy vagy több netes streamingszolgáltatóra: ezek is pár ezer forintba kerülnek havonta, a probléma sokszor az, hogy aki a legnépszerűbb sorozatokra kíváncsi, annak már akár több helyen is elő kell fizetnie.

A harmadik opció, a VOD, azaz a video on demand (videó igény szerint): ilyenkor csak egy-egy filmért fizetünk, mint régen a videótékában, de általában a kért összeg nem sokkal alacsonyabb, mint a legtöbb helyen a havidíj – így ha rendszeresen mozizunk, ez a legdrágább megoldás.