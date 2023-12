Dr. Kibédi-Varga Katalin protokoll- és etikett szakértő úgy definiálja az etikettet, mint egy folyamatosan változó szabályhalmazt, ami mindig igazodik az adott közösség igényeihez és egyfajta mankóként szolgál a társas helyzetek útvesztőjében. A japán gyökerekkel rendelkező JTI és a tapasztalt szakértő tanácsait megfogadva pedig felkészültebben vethetjük bele magunkat az ünnepi forgatagba. Íme néhány példa, hogy pontosan mikre is érdemes odafigyelnünk.

Forrás: https://hevitettetikett.hu/

1. Mit (ne) tegyünk vendégségben?

Nem kell kínosan ügyelnünk minden mozdulatunkra, ha vendégként érkezünk egy karácsonyi összejövetelre, de azért van pár dolog, amire nem árt odafigyelni. Először is tiszteljük meg vendéglátónkat azzal, hogy elfogadjuk „ahány ház, annyi szokás”. Ne akarjuk saját ünnepi hagyományainkat követni, azokat hagyjuk otthon! Igyekezzünk az esetleges súrlódásokat is a helyükön kezelni, örök szabály, hogy az aktuális hangulatunk ne befolyásolja a viselkedésünket! Természetesen jó vendéghez illően arra is ügyelnünk kell, hogy ne üres kézzel, hanem ajándékkal érkezzünk.

2. Virág-etikett

A virág az egyik leggyakoribb ajándék, amivel vendégségbe érkezhetünk. Talán nem is gondolnánk, de korántsem mindegy, milyen növényre esik a választásunk. Akár van alkalom, akár nincs, vágott virágot mindig illő dolog adni, ahogyan elfogadni is. Ha a virágcsokrot mi adjuk, ügyeljünk rá, hogy azt csomagolópapír nélkül tegyük. Fontos, hogy a cserepes virág már ajándéknak minősül, így figyeljünk rá, hogy azt csak megfelelő alkalomra adjuk és lehetőleg olyan embernek, aki képes vele kellően foglalkozni.

Forrás: https://hevitettetikett.hu/

3. Ajándék-etikett

Természetesen nem csak virágvásárláskor kell ügyelnünk a részletekre, ha ajándékozásra kerül a sor. Ajándékok fogadásakor igenis van helye a kegyes hazugságnak! Ha ajándékot kapunk, az annak a jele, hogy az illető pénzt, időt és energiát fordított ránk, ez pedig már önmagában is hatalmas dolog. Az, hogy kinek mi tetszik, ízlés dolga, így ne sértsük meg a másikat azzal, hogy nyíltan kifejezzük nemtetszésünket. Fontos, hogy bár csábító lehet a gondolat, ne essünk egyből neki a csomagolópapírnak, előbb a kísérőkártyát olvassuk el, annak tartalmát pedig ne olvassuk fel hangosan, hiszen az csak az ajándékozóra és a megajándékozottra tartozik. Ha társaságban vagyunk és két ugyanolyan ajándékkal lepnek meg minket, mindkét ajándék kibontásakor fejezzük ki a hálánk és ne éreztessük, hogy az egyik így már felesleges. Ha egy kapott ajándékunk értékesebb annál, mint amit mi adtunk, erre ne hívjuk fel a figyelmet. Akkor is tegyünk így, ha fordítva áll fenn a helyzet. Az eddigiek talán egyértelműek, de mi a helyzet a továbbajándékozás intézményével? Udvariatlanság lenne? Erről szerencsére szó sincs! A szakértő szerint a birtokunkba került ajándékokkal szabadon rendelkezhetünk, nyugodtan tovább is ajándékozhatjuk őket, csak arra figyeljünk, hogy ne ugyanabban a családi- vagy baráti körben tegyük ezt, mint amiben kaptuk. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy akinek továbbadjuk ajándékunkat, valóban örüljön neki, ne úgy kezeljük ezt a helyzetet, mintha lomtalanítanánk.

4. Szabad a füst? Füst nélkül is csak mértékkel!

Tagadhatatlan, hogy karácsonykor a tetőfokára hágnak az érzelmek és az ünnep bizonyos pontjain a családdal töltött idő is némileg terhes lehet. Ilyenkor sajnos sok embernél automatikus mozdulat, hogy a cigarettáért nyúl, holott ez az utolsó dolog, amit tennie kéne. Bár a hevített dohánytermékek kevésbé hatnak zavaróan a környezetre, mint a hagyományos cigaretták, esetükben is van néhány aranyszabály, amit be kell tartani. A legfontosabb, hogy mindig figyeljünk a környezetünkre! Mielőtt bárki használná dohánykészülékét, még akkor is ki kell kérnie aktuális társasága engedélyét, ha a saját otthonában van! Amennyiben nemleges választ kap, tiszteletben kell tartania. Ha a környezetet nem zavarja a dohányzás, akkor is ügyelni kell rá, hogy senkire ne fújjuk rá a dohánypárát. A dohánytöltetet pedig semmi esetre se hagyjunk hátra magunk után, gondoskodjunk ezek eltakarításáról!

További részletek: https://hevitettetikett.hu/kezdolap/

Amellett, hogy megfogadjuk a szakértő tanácsait, azt se feledjük, hogy az ünnep a pihenésről és a feltöltődésről is szól! Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyen minden tökéletes; sosem lesz az. Ez még szerencse is, hiszen az ünnep varázsa az apró tökéletlenségekben rejlik. Ha te vagy a házigazda, hidd el, vendégeid évek múltán nem a halászlevedre vagy a bejglidre fognak emlékezni, hanem arra, hogyan érezték magukat nálad. Ha felajánlják a segítségüket a főzésben vagy a terítésben, bátran fogadd el! Így neked sem kell megszakadni a munkában és több idő jut beszélgetésre is. Ne felejts el beütemezni némi pihenésre szánt időt sem zsúfolt kalendáriumod utolsó lapjaira és éld meg szeretteiddel az ünnepi pillanatokat!

Társadalmi célú reklám – Megrendelője a JTI Hungary Zrt. A hevített dohánytermékek fogyasztása károsítja az Ön egészségét és függőséghez vezet.