Klímamatracok a jobb alvásért – hogyan NE sülj bele az ágyba a nyári melegben?

Mindannyian ismerjük azt a problémát, hogy bizony a nyári 30 fokos hőségben nem mindig kellemes és kényelmes az alvás. Meglepő lehet, de egy jó matrac kiválasztása is segíthet abban, hogy kevésbé izzadjunk éjjel és pihentetőbb legyen az éjszaka. Szerencsére már Veszprémben is elérhető egy innovatív, az alvásklímát szem előtt tartó matracválaszték.

Kutatások bizonyítják, hogy a szervezetünk számára az ideális legegészségesebb alváshőmérséklet 18-19 Celsius fok között van. Néhány kutatás szerint ez egészen pontosan 18,3 fok.

Persze tegyünk különbséget a téli és nyári alváshőmérséklet között, mert az sem egészséges, ha nap közben nagyon meleg van, éjszakára pedig 15 fokkal hidegebbre hűtjük le a szobát. A szervezetnek nem tesz jót a nagy hőingadozás.

Általánosságban az egészségügyi szakemberek, orvosok azt mondják, hogy az éjszakai és nappali hőmérséklet közötti különbség ne haladja meg a 15 Celsius fokot.

De mi a megoldás, amikor a kinti 35 fokos hőmérséklet mellett már a falak is átforrósodtak, és éjszakára sem hűl ki a lakás? Ráadásul hiába nyitjuk ki az ablakot, a légmozgás is minimális…

Járathatjuk a klímát éjjel (ha van), de ez nem túl egészséges. Sokakat zavar a klímaberendezés hangja éjszaka, és nem is épp környezettudatos, vagy energiahatékony megoldás. Ha minden éjjel megy a klíma, jó magas villanyszámlára számíthatunk. Ha a kinti forróságról hirtelen a hűvös szobába lépünk, az akár izomfájdalmakat és légúti panaszokat is okozhat, nem beszélve a rendszerben esetleg megtelepedő baktériumokról, vírusokról, gombákról. Ezért fontos, hogy ha klímát használunk, időnként tisztíttassuk is ki.

A klímaberendezések népszerűsége persze töretlen, mert hűvösebb helyiségben valóban jobban lehet koncentrálni és aludni is. Mindenesetre érdemes csak fokozatosan, kisebb mértékben hűteni a szobát a kinti hőmérséklethez viszonyítva.

De nézzük, hogy milyen egyéb lehetőségeink vannak még.

Klímamatracokkal a hűvösebb és szellősebb éjszakákért

Sokan nem gondolnák, de a megfelelő matrac kiválasztása is segíthet abban, hogy kényelmesebb és kevésbé izzadós legyen az éjszaka a forró nyári estéken. A Bio-Textima Hálószoba Manufaktúra egyik 2020-as innovációja az ún. klímamatrac kollekció pont ezt a célt szolgálja.

Tehát ma már választhatunk olyan prémium matracot, ami jobban átszellőzik, speciális levehető és mosható huzattal készül, vagy éppen újfajta anyagok felhasználásával.

Hogyan éri el ezt a gyártó?

Először is fontos megemlíteni, hogy a Lineanatura termékcsalád matracainak huzata lezipzározható és mosható. Azt hiszem, nem kell részletezni, hogy milyen higiéniai előnyei vannak annak, ha a matrac huzatát is ki tudjuk mosni időnként. Így a matrac tisztítás sokkal egyszerűbb lesz.

A hideghab és táskarugós matracok 4 féle funkcionális huzattal rendelhetőek. Az anyagok eltérő technológiával készülnek, így mindenki találhat olyat, ami számára megfelelő (pl. antibakteriális, nedvesség-, ill. hőszabályozó matrachuzat).

Aki matraccsere vagy új matrac vásárlásán gondolkodik, annak mindenképpen tudjuk ajánlani a Lineanatura márka új matrac és ágybetét katalógusát, amiből részletesebben megismerheti azokat a technológiákat, amivel a matracok huzatai készülnek.

A testhőmérsékletünk az éjszaka folyamán természetes módon fokozatosan lecsökken, majd az ébredési szakaszban újra melegedni kezd a szervezetünk, felkészülve a nappali ébrenlétre. Az alacsonyabb testhőmérséklet a természetes regenerációt, a pihenést segíti, egy mozgalmas és aktív nap után.

Matracok innovatív, jobb átszellőzésű hideghabokkal Veszprémben

Sokan kedvelik a memóriahabos matracokat, a test vonalához illeszkedő, kényelmes hideghab miatt. Azonban visszatérő probléma, hogy ezeknek a hagyományos memóriahaboknak az átszellőzése nem a legjobb. Ezért egészen izzasztó élmény lehet nyáron memóriahabos matracot használni.

Ezt a problémát és vásárlói igényt felismerve a Bio-Textima matracgyártó új típusú memóriahabokat fejlesztett ki.

A 2020-tól kapható memóriahabos matracok és ágybetétek már a Coolgel Memory, Airsense Memory és Hydrogel Memory típusú légáteresztő hideghabokkal kerülnek gyártásra. Ezek a korábbiaknál jobb szellőzést és hőelvezetést biztosítanak.

Veszprém megye területén a Lineanatura termékcsalád és a Bio-Textima matracok és ágybetétek régóta hivatalos forgalmazója a Fa-Centrum Veszprém Kft.

A több mint 20 éves veszprémi Fa-Centrum Orgona utcai bútor- és lakberendezési áruházában számos matractípus megtekinthető és kipróbálható. Július közepétől a teljes kiállított matracválaszték megújul az áruházban, és fokozatosan az új 2020-as modellek, a Lineanatura klímamatrac kollekció termékei is bemutatásra kerülnek.

További információ található és a kiállított bemutató matracválaszték is szerepel a Fa-Centrum honlapján. A veszprémi áruház jelentős raktárkészlettel rendelkezik, a legnépszerűbb típusok és matrac méretek (pl. 90×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm) általában azonnal elvihetőek, a vállalkozás munkatársai pedig az egyedi igényeknek megfelelően segítenek a legjobb matrac kiválasztásában.

Fa-Centrum Veszprém

Bútoráruház, barkács- és lakberendezési áruház

Veszprém, Orgona utca 1.

Telefon: +36 (88) 566 530

Email: [email protected]

Garanciális ügyfélszolgálat: [email protected]