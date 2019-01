Nézze meg receptjeit, leleteit az EESZT Lakossági Portálján

2017. november 1-jétől működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT).

Az egészségügyi intézmények ide töltik fel az azokat a dokumentumokat, amelyek a betegek ellátása során keletkeznek. A Lakossági Portálon (eeszt.gov.hu) történt bejelentkezés után elérhetővé válnak egészségügyi adataink, így a rendszer használatával meg tudjuk tekinteni zárójelentéseinket, leleteinket, kiváltatlan receptjeinket. Emellett nyomon tudjuk követni azt is, mikor, melyik orvos tekintette meg adatainkat. A Lakossági Portálon természetesen azt is beállíthatjuk, hogy az egyes kezelőorvosok mely adatainkhoz férhetnek hozzá. Értesítést kérhetünk arról, ha valamilyen dokumentumot – beutalót, vényt, egyéb egészségügyi dokumentációt – feltöltöttek velünk kapcsolatban az EESZT-be. A TÉR a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel van ellátva. Fő feladata, hogy összekapcsolja az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat is –, illetve hatékonyabb gyógyítást és kényelmet biztosító szolgáltatást nyújtson a lakosság számára.