Tíz éves a Sobri – Kedvezmények, játékok, kiváló szórakozás az élményparkban

A kislődi Sobri Jóska Élménypark július 19-én ünnepli fennállása 10. születésnapját.

Az eseményen számos programmal, többek között PREVITAL színpaddal és Eisberg zöldségszobrászkodással várják az érdeklődőket. Sőt, éjszaka is folytatódik az ünneplés. A születésnap alkalmából nyereményjátékot hirdetnek, egy Sobri felmatricázott MOTOWELL robogót nyerhet, aki aznap látogat el a parkba.

A Balatontól csupán fél órányi utazásra levő kalandparkban festői szépségű környezetben tiszta levegőn pihenhet, sportolhat, játszhat egyszerre a család minden tagja, gyerek és felnőtt. A legnépszerűbb játékok egyike a bobpálya és a hazánkban egyedülálló, 1000 méter hosszú óriás csúszó pálya.

A megazipline 120 méternyi szintkülönbségen repíti át az adrenalin szerelmeseit a tó tükre felett, akár 80 kilométeres sebességgel. Az attrakció földközeli repülési élményt nyújt, de emlékezetes perceket szerezhetnek a vendégek a víziparadicsomban sok más, közel harminc féle játék, ügyességi és szórakoztató eszköznek, a Szuperhősképzőnek köszönhetően.

Itt van az ország egyik legizgalmasabb drótkötélpályája is, ahol mindenki kipróbálhatja a saját életkorának, erőnlétének és bátorságának leginkább megfelelő játékelemeket, akár már az óvodás kortól. Akár több napon át kalandozhatunk, hiszen szállást ugyancsak kínál a park. A szállóvendégeket apartmanok, faházak sora és a kemping várja.

A kalandpark játékai közül kedvencnek számít a vízi élménypark, a Nautic Jet-hajócsúszda, a hófánk pálya. Van mászófal, vízi akadálypálya, űrkarika, játszóvár, euro bungee trambulin, lézerharcot vívhatunk, vár minket a vízidodzsem, a vízigömb.

A Hámori várban középkori játékok segítségével utazhatnak vissza az időben a kalandozni vágyók. A nyári kánikulában mindenki megmártózhat, úszhat a tóban, amelynek közepén a romantikus kis sziget remek hely baráti összejövetelekhez, esküvőkhöz is. Kiépített pihenőhelyek, szalonnasütők csábítanak pihenésre, de a vendégek megkóstolhatják az étterem specialitásait is. A park kiváló helyszíne a családi ünnepeknek, céges rendezvényeknek, születésnapoknak. Lehet itt erdei esküvőt, betyárlakodalmat tartani. Az élménypark évről évre meglepi vendégeit, folyamatosan új játékokkal gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról. Kulturális és egyéb előadásokat is szerveznek a parkban, ráadásul itt a megyekártyával mindenki olcsóbban szórakozhat. Mivel a kalandok megterhelik a családok pénztárcáját, ezért az alap megyekártyás árengedményeknél erőteljesebb kedvezményekkel és egyéb aktivitásokkal is készülnek ilyenkor a házigazdák a vendégek fogadására. Ezt ki is használják a kalandozó, a megyekártyás napokon idén is jelentősen megnőtt a park forgalma.

Ezen kívül fontos a park házigazdái számára a társadalmi szerepvállalás. Idén is lesz Nagy Kaland Napja, immár harmadik alkalommal adnak lehetőséget száz nagycsaládnak, hogy ellátogassanak a parkba. A Sobri ingyen látja vendégül a családokat és ezt a jótékonykodást szeretné, ha más szolgáltatók is felvállalnák. Szívesen kiterjesztené a Nagy Kaland Napját, hogy olyanok is ellátogathassanak oda, akiknek nem volt lehetőségük eddig erre.

Augusztusban pedig egyéb más nagy rendezvények is lesznek még.

Az elmúlt 10 évben folyamatosan bővült, épült a park és a házigazdák szerint még mindig nincs megállás, folyamatosan tervezik a bővítést.