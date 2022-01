Közösen rendezi meg a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program a Magyar Mozgókép Fesztivált, június 9. és 12. között. A tavalyi, sikeresen elindított hagyományt folytatva idén is Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban tartják meg a hazai filmes mustrát, melynek részeként sor kerül a Magyar Mozgókép Díjak átadására. Idén több szakmai szervezet is részt vesz az előzsűrizésben, újdonság továbbá, hogy fesztiváligazgatót is kineveztek Lukácsy György személyében. A szervezők játékfilm, tévéfilm, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film és tévésorozat kategóriában, február 18-án éjfélig várják a nevezéseket.