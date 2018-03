Micsoda buli lesz! Összefogásban koncerteznek a veszprémi zenekarok

Együtt lép fel több veszprémi zenekar, hogy felidézzék a Veszprémi Egyetemi Zenei napok, illetve a Diák Centrum hangulatát, és közös esten szerezzenek emlékezetes fellépéseket a közönségnek, ezt mondja Pallagi Attila, a veszprémi Dogs n’ Roses zenekar gitárosa.

-Nem első eset, hogy több veszprémi banda fog össze, nagyobb esemény, nagyobb közönség elérése érdekében. Több mint 10 éve voltak High Hopes koncert sorozatok, a Veszprémi Egyetemi Zenei Napokon, aztán a Diák Centrumban a Queen’s City Underground, majd most a modernre fésült #Live4DC. Lehet, hogy a divatok változnak, de az élő zenére továbbra is igény van, utalt ízlésre, összefogásra Pallagi Attila. Hozzáteszi, szerencsére továbbra is vannak Veszprém megyében alkotó, működő aktív zenekarok. Az egyik ilyen zenekar énekes dalszerző gitárosa – Arany Ferenc – nem volt elégedett a koncertek számával, ezért nagy fába vágta a fejszéjét, elhatározta, összehoz négy bandát, egy helyszínt, pár barátot, aki segít tető alá hozni az eseményt. Nem egy alkalmat szeretne, hanem ismétlődő, folyamatosan fejlődő, változó sorozatot. Első körben az ismerősei köréből választott zenekarokat, akikkel összeköti a múlt, ahol a bandák tagjai az ő korosztálya, de a jövőben minél változatosabb felállásokat szeretne egy-egy este színpadra állítani.

A változatosság már az első alkalommal is megjelenik. Az estét a Malac kezdi, mely felidézi a magyar alternatív zene aranykorát Európa Kiadó, Sziámi, Kispál és a Borz dalokkal, amiket a maguk képére formáltak és fűszerezték poppal, punkkal, és bármivel, ami a hetvenes évek óta valaha is trendi volt. Majd őket követi a Motus zenekar, akik magyar szövegű saját dalaikkal csalogatják a közönséget, sajátos dallamvilággal és néha (ön)ironikus szövegekkel. Az őszinteség tovább vonul a Sántakutya zenekar dalaiban is, ők némileg már a hangosabb rock zenei közegbe ültetik a depresszióból kizökkentő saját szövegeiket, emlékezetes dalaikat már ismerhetjük sok-sok koncertről és a legnagyobb videomegosztóról. Az est kakukk tojása a Dogs n’ Roses zenekar lesz, akik Guns n’ Roses dalokat hűen adnak elő, és –noha nemrég alakultak- már sok színpadot megjártak. Ők azt szeretnék, hogy a lehető leghitelesebben megszólaljanak azok az óriási rock slágerek, amelyek még ma sem koptak ki az autók CD lejátszójából.

Az este végén a sok zenészt valószínűleg együtt is a színpadon láthatjuk egy közösen előadott dal erejéig az összefogás, a régi barátságok felelevenítése jegyében.