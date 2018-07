No Money Kids (FR) – Szociálisan érzékeny, de nagyon hangos rock

A sorozatfüggők közük sokan a Banshee című sorozat negyedik évadjában fedezhették fel maguknak a No Money Kids nevű (egyébként angolul éneklő) párizsi zenekart.

A zenekart Félix Matschulat (ének, gitár) és JM Pelatan (basszusgitár, sampler) alapította 2013-ban, miután egy stúdióban megismerkedtek egymással. Első EP-jük 2014-ben jelent meg Old Man címmel, debütáló albumuk, az I Don’t Trust You pedig 2016-ban, amelyről a Government című számot fedezte fel magának és használta a Banshee stábja. A No Money Kids képi világa jellemzően fekete-fehér, zenéje pedig vintage blues és feszültséggel teli, szociálisan érzékeny, de nagyon hangos rock, ami – csak a tájékozódás kedvéért – könnyedén beilleszthető valahová az Arctic Monkeys és Jack White által bezárt szögbe. Izgalmas, emlékezetes koncert lesz.

Forrás: utcazene.hu