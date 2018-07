Noble Jacks (UK) – Fergeteges, mint egy ír esküvő

A hegedű uralta/vezette, akusztikus hangzású Noble Jacks zenekar fékezhetetlen energiájú zenéjével szülőhazáját, Angliát már meghódította, és most az öreg kontinens van soron.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A zenekarnak első EP-je, a Gun Hill után 2017-ben jött ki a debütáló albuma What the Hammer címmel, amelyet a nagynevű, (ma is aktív) brit folk rock előd, a The Levellers brightoni stúdiójában rögzítettek. Ha csak egy számot néznél meg, hogy meggyőződj arról, ott-e a helyed a Noble Jacks koncertjén, az a Blacksmith Stomp koncertfelvétele legyen. Fergeteges, mint egy ír esküvő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Forrás: utcazene.hu