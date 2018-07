Shake Shake Go (FR/UK) – Energikus és slágeres pop-folk utazás

Az energikus, slágeres pop-folkban utazó Shake Shake Go énekesnője, Poppy Jones Walesben született, de már 11 évesen kiderült róla, hogy életét nem a walesi dombok közt fogja leélni: először egy színi iskolába majd a londoni zeneakadémiára ment tanulni, ahol találkozott egy francia gitárossal, Marc Le Goff-fal, aki épp énekes keresett.

Poppy kivételes hangja és felemelő dalszövegei azonnal meggyőzték őt, aztán csatlakozott hozzájuk Kilian Saubusse dobos és Virgile Rozand gitáros. Már első kislemezükkel, a 2015-ös England Skies-zal nagysikert arattak, amit egy szintén sikeres, azonos című EP, majd első nagylemezük, az All in Time követett, aminek köszönhetően egy 60 állomásos turnéra indultak, amelyet nem máshol, mint Tahitin fejeztek be. Legfrissebb EP-jük, a Dinosaur, június 1-én jelent meg, a következő nagylemezt szeptemberre tervezik, és javasoljuk, hogy most nézzétek még meg őket Veszprémben, mert lehet, hogy legközelebb már a Budapest Arénában lépnek fel.

Forrás: utcazene.hu