Solymászok és számszeríjászok a Kinizsi-emlékév nyitányán

A kenyérmezei diadal 540. és Kinizsi Pál halálának 525. évfordulójáról is megemlékeznek a hétvégén a településen. Hazajáró napok és Rend-s piac is lesz, emellett várjátékokkal és hagyományőrző bemutatókkal is várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig.

Változatos programokkal indítják el a Kinizsi-emlékévet Nagyvázsonyban. A rendezvénysorozat eseményeire eljönnek a Kinizsi Szövetség delegációi azokról az elszakított magyarlakta településekről, ahol Kinizsi Pál életének jelentős eseményei zajlottak. Érkeznek vendégek Pancsováról, Székelykevéről, Egyházasbástról, Kishegyesről és Csernakeresztúrról is. A hétvégi rendezvénysorozat csúcspontja a szombat esti várbál lesz. Július 21-én, vasárnap 12 órakor déli harangszóval és játékos toronyugrással megemlékeznek a nándorfehérvári diadalról. Az ünnepségsorozat keretében felszentelik a Kinizsi Szövetség zászlóját is.

Péntektől vasárnapig a Vértesi Hagyományőrző Egyesület és a nagyvázsonyi fiatalok közös, látványos végvári programokkal is készülnek, de lesz solymász- és számszeríjász- bemutató is. A Kinizsi-vár előtti területen középkori vásári forgataggal és zenés produkciókkal is várják a szervezők az érdeklődőket. A Rend-s piac keretében négy szerzetesrend öt kolostorának termékei és kiadványai is megvásárolhatók lesznek. Emellett szombaton és vasárnap alkalom nyílik a szerzetesekkel való beszélgetésre is a várkápolnában, ahol filmeket is vetítenek a rendek életéről.

Az érdeklődők a Duna Tv Hazajáró magazinjának stábjával is találkozhatnak, akik vezetett túrákat és közönségtalálkozót is tartanak. Péntek esti rendezvényükön fellép a dunavarsányi Kantátika Férfikar és a helyi dalárda is.

A hétvége kapcsán Fábry Szabolcs polgármester elmondta még, hogy a nemzeti összetartozás évéhez csatlakozva a Kinizsihez kötődő magyar települések is erősítik az összetartozást. A kulturális mellett már gazdasági téren is elindultak az együttműködések vállalkozói szinten.

– Fontosnak tartom azt, hogy aprópénzre váltsuk, amit a kormány meghirdetett, a nemzeti összetartozás programját. Azt szeretnénk, hogy ezek az együttműködések konkrét, kis mikroközösségek összefogásairól szóljanak: közös kulturális programokról, illetve közös vállalkozásokról. A célunk az, hogy magyar–magyar együttműködéseket kössenek a határ különböző oldalain – emelte ki a polgármester. Ennek jegyében borászati találkozó lesz majd szeptemberben Pancsován, és a több vállalkozót is a soraiban tudó Nagyvázsonyi Férfi Dalárda is meghívást kapott egy erdélyi fellépéssorozatra.