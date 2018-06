Olvasóink többsége előre látta a jövőt

Heti kérdésünk így hangzott: Ön szerint ki nyeri a focivébét? Meglepő eredmény született.

Olvasóink közel azonos, de csekély része (kb. 10%) érzi úgy, hogy Brazília vagy Spanyolország emelheti idén magasba a trófeát. Ez azért lehet különös, mert mind a két gárda elképesztően magabiztos játékkal kvalifikálta magát a tornára, illetve nem akármilyen játékerőt képvisel. Az még hagyján, hogy már mind a két nemzet ült a világ trónján – a brazilok ötször (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), a spanyolok egyszer (2010) -, de mind a két nemzetet esélyesnek is tartják az újabb végső sikerre.

Mivel nem azonos ágon van a két gárda, még az is elképzelhető, hogy spanyol-brazil döntőt láthatunk július 15-én.

A szavazók kétharmada (60%) úgy döntött, hogy idén a három nagy közül (spanyol, brazil, német) semelyik nem ér oda, ahol osztják az aranyat, és a bűvös ismeretlen negyedik lesz a befutó. Azért, persze itt is akadnak még bőven esélyesek, hiszen ott van akár a C. Ronaldóval fémjelzett, és legutóbb Eb-aranyat nyert Portugália, vagy a Messivel felálló argentinok. Rögtön tegyük is hozzá, hogy saját csoportjuk utolsó fordulójában mindkét csapat búcsúzhatott volna a vb-től.

És elérkeztünk azokhoz az olvasókhoz, akik talán szerda délután élték át szurkolói pályafutásuk legnehezebb pillanatait. Ők azok az érintettek (17 %), akik szerint a végső befutó Joachim Löw katonai hadserege, a német labdarúgó-válogatott (Nationalelf) lesz. Az életben ennél biztosabban talán még semmit nem jelenthettem ki: ők tévedtek. Németország 2018-ban nem fogja megnyerni a vb-t.

A Nationalelf volt az idei torna egyik legnagyobb esélyese, ezzel szemben Özilék mindent elkövettek, hogy erre a lehető legjobban rácáfoljanak. Ez az első német válogatott, amelyik már a csoportkör után búcsúzott a világbajnokságtól. Már az első meccs után – kikaptak Mexikótól 1-0-ra – érezni lehetett, hogy valami nem klappol a társasággal, bár hajlamosak voltunk aludni rá egyet és azt mondani, hogy első meccs. Kóstolgatják egymást a felek. Majd jött a svédek elleni összecsapás, ahol elképesztő végjáték közepette igazolta a válogatott Lineker agyonpuffogtatott állítását. Bár, akik mélyen magukba néztek, érezték, hogy ez sem volt az a vért kortyolgató Mannschaft über alles. Aztán jött a pofon. Dél-Korea. Még mindig sajog. Még azoknak is, akik nem akarták, hogy győztes legyen a mindig győztes Nationalelf.

Borítókép: AFP / DPA / GES-Sportfoto / Markus Gilliar