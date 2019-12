Színpompás forgatag várja a Bécsbe kirándulókat

November közepétől az osztrák főváros kedvelt terei színpompás ünnepi díszbe öltöznek, helyet adva az egészen december végéig nyitva tartó karácsonyi vásároknak, melyekben forró puncs, sült alma és fahéj illata lengi be a levegőt.

A rutinosabbak jobbára nem autóval indulnak útnak, hiszen nem árt tudni, a kuriózumnak számító forró italokból osztrák szomszédaink bizony nem spórolják ki az alkoholt. Nem beszélve arról, hogy a parkolóhelyek keresésével sem kell bajlódni, ha buszos vagy vonatos kirándulás mellett tesszük le a voksunkat.

A bécsi adventi rendezvénysorozat több évszázados múltra tekint vissza, és több mint két évtizede szervezett keretek között, a hagyományápolás jegyében történik a karácsonyi vásárok megrendezése, ami mindenki előtt feleleveníti az igazi ünnepi hangulatot.

Minden évben tömegeket vonz a Rathausplatzon a Bécsi karácsonyi álom. A tér bejáratánál gyertyákkal díszített méretes kapuív üdvözli a látogatókat. A hagyományos Christkindlmarkton mintegy 150 standon kínálnak eladásra karácsonyi ajándékokat, karácsonyfadíszeket, kézműipari termékeket, kulináris ínyencségeket és forró italokat. A közeli parkban és a Ringstraße mentén a fák is ünnepi díszben tündökölnek. A látogatók mintegy háromezer négyzetméteres jégfelületen és számos sétányon korcsolyázhatnak a parkban. A gyermekvilágban körhinta, rénszarvasfogat és fényinstallációk szolgálják a legkisebbek örömét.

A Rathausplatztól egy rövid sétára, a Maria-Theresien-Platzon karácsonyi falu várja a látogatókat a Művészettörténeti és a Természettudományi Múzeum közti területen. Itt az adventi időszakban 70 stand kínál hagyományos kézműipari termékeket, apró díszeket, ajándéktárgyakat. Az adventi időszakban kórusok és zenei együttesek teremtik meg az ünnepi hangulatot, majd az év végén a karácsonyi falu szinte nélkül szilveszteri faluvá alakul át.

Érdemes felkeresni a schönbrunni kastély előtti kulturális és karácsonyi vásárt is. A hangulatos piacon hagyományos kézművestermékeket, kézi készítésű karácsonyi díszeket találhatunk, a gyermekeket pedig karácsonyi műhely várja. Ugyancsak népszerű a Belvedere kastély melletti karácsonyi falu, mely barokk hangulatával nyűgözi le a látogatót. Az egyedülálló kastélypark bensőséges karácsonyi vásárnak biztosít teret kulináris élvezetekkel.

A bőséges kínálat mellett könnyű elveszni a vásári forgatagban, amit azonban semmiképpen sem érdemes kihagynunk, az a forróital-kínálat. A gazdagon fűszerezett forralt bort, forró puncsot, teát, almalevet vagy habos forró csokoládét jellegzetes adventi bögrékben kínálják (betétdíj ellenében), melyeket aztán szuvenírként haza is vihetünk. A különleges kézműves édességek közül is mazsolázhatunk, vagy ha valami kiadósabbra vágyunk, megkóstolhatjuk a hagymás-tejfölös-szalonnás Flammkuchent.

Ha ünnepi díszeket, apró ajándékokat szeretnénk vásárolni, ne cövekeljünk le rögtön az első faháznál, hanem nézzünk szét a kézművesek standjai között, mert egyébként meglehetősen sok apróságon ott virít a „Made in China” felirat.