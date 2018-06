A sírból hozták vissza a címvédés esélyeit a németek

A címvédő Németország 2-1-re legyőzte Svédországot az oroszországi labdarúgó-világbajnokság F csoportjának szombati, második fordulójában.

A németek az első körben 1-0-ra kikaptak Mexikótól, ezért Joachim Löw szövetségi kapitány négy helyen változtatott a kezdőcsapatán: Mesut Özil, Sami Khedira, Marvin Plattenhardt és Mats Hummels ki-, Marco Reus, Jonas Hector, Sebastian Rudy és Antonio Rüdiger pedig bekerült.

A címvédő igyekezett mielőbb gólt szerezni, jelentős mezőnyfölényben volt – húsz perc után 89-11 volt a labdabirtoklás százalékos aránya, és 187-16 a passzok száma – és több ígéretes akciót vezetett, de a kaput sokáig nem találta el. A svédek magabiztosan védekeztek és egy-két veszélyes ellenakciójuk is volt. A 14. percben Berg kilépett, a tizenhatoson belül Boateng ellökte, de a játékvezető nem ítélt büntetőt, ráadásul a videóbírós stáb sem jelezte neki a szabálytalanságot.

A svédek egyik kontrája emlékezetes góllal zárult, így a szünetben ők vezettek 1-0-ra.

I. félidő:

32. perc: Claesson pontos beívelését Toivonen két német hátvéd között levette, majd hat méterről, gyönyörű mozdulattal a kimozduló Neuer felett a hálóba emelte (1-0).

Az első félidőnél is eseménydúsabb, izgalmasabb és színvonalasabb második felvonásban is a németek irányították a játékot, Reus jóvoltából egyenlítettek, és a folytatásban is nyomasztó fölényben futballoztak. A skandinávok nem tördelték a játékot, nem húzták az időt, hősiesen védekeztek és veszélyes ellentámadásokat vezettek. Ellenfelük a hajrában emberhátrányban is rohamozott, Brandt a 92. percben a kapufát találta telibe, majd három perccel később Kroos szabadrúgásával sikerült fordítaniuk a németeknek.

II. félidő:

48. perc: Werner beadása után a labda némi szerencsével jutott el a kapu előterébe, ahol Reus térdéről a hálóba pattant (1-1).

82. perc: Boateng szabálytalankodott Berggel szemben, ezért a játékvezető második sárga lappal kiállította a német hátvédet.

95. perc: Egy német szabadrúgást Kroos visszakapott Reustól, és a tizenhatos bal sarkától gyönyörű mozdulattal tekert a kapu bal felső sarkába.

A döntő találat:

You're never more alive than the moment you face deathpic.twitter.com/n95C8pbx8u — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018

A Nationalelfnek ezzel a saját kezébe került a sorsa, amely a dél-koreaiak elleni utolsó mérkőzésen dől el.

Borítókép: Kroos és a németek kitörő ünnepe

AFP PHOTO / Odd Andersen