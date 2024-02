Belegondoltam, meny- nyire jó dolgunk is van nekünk itt, a Dunántúl közepén, mármint szakmai szemmel nézve. A pannon táj és az itt élő emberek, hagyományaink, a történések kiapadhatatlan témaforrást kínálnak számunkra, így olvasóink számára is. Tájegységünk sokszínű, mégis mértéktartó; mérhetetlen mennyiségű kincset rejt évezredes kultúrájával, gazdaságával, mindennapjaival. Miközben ezeket a kincseket igyekszünk előbányászni napról napra, olykor mi magunk is rácsodálkozunk régiónk rejtett gyöngyszemeire, ugyanis vannak még. Értékeket közvetítünk, s eközben mindenre igyekszünk nyitottak lenni. Talán valahol ez a mi – most már kimondott – titkunk minden egyes nap, minden egyes héten.