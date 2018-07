Elszabadultak az indulatok a vilonyai pizzéria körül

Békétlenség borzolja a kedélyeket Vilonyán: a kisközség egyik lakója azért bosszús, mert nem tud az ingatlanja előtt megállni, míg a megszólított vállalkozás üzemeltetői rosszindulatról beszéltek munkatársunknak.

– Ez egy június elejére visszanyúló ügy, ami folyamatosan érik – mondja Stomfai Miklós. – A kocsmánál a zaj, az áruszállítás és tulajdonképpen minden a kapubejáróban történik. Új tulajdonos van, aki átvette az üzletet és terjeszkedik az utca és nem a saját területe felé.

– Korábban ezzel nem volt probléma? – vetem közbe.

– Az előző tulajdonossal nem volt probléma, eleinte a mostanival sem volt, de valahogy elszabadultak az indulatok. Szép szóval nem lehet intézni a dolgot – meséli Stomfai úr, aki szerint június 2-án kezdődtek a bajok. Azon a szombat estén a kapubejáróban állt a pizzás autó.

– Több alkalommal szóltunk neki, hogy a kapubejárót ne zárják el – vág bele a történetbe az ingatlan tulajdonosa. – Erre a tulaj kirontott, kezében a pizzával, majd utána nekiesett a táblának, amit ki akart törni. Mikor ez nem sikerült neki, tovább vártam a kiskapunál, ám ő a kaput rám lökte, én védekeztem. Közben felhívtam a várpalotai rendőrséget, akik kijöttek és felvették a jegyzőkönyvet. Addigra eltűnt a megállni tilos tábla… A kihallgatás után a kocsmából kijött a két rendőr, és közölte velünk, hogy valaki elvitte a táblát. Másnapra viszszakerült a megállni tilos tábla, majd hétfőn reggel megint eltűnt.

Közben kiderült az is – Stomfai Miklós állítja – , hogy az a bizonyos tábla a képviselő-testület jóváhagyásával lett kihelyezve. A tábla szerdán visszakerült a helyére, azonban Stomfai Miklós megkereste a jegyzőt is. Azt közölték vele, hogy ők nem illetékesek, az építésügyi hatósághoz tartozik az ügy. Annak rendje és módja szerint meghallgatták, és azt mondták neki, hogy „ez önkormányzati hatáskörbe tartozik”.

Felmerül a kérdés: ha évekig nem volt gond, akkor most miért nem tudnak megállapodni egymással?

– A pizzéria üzemeltetője nem tud megállapodni, mert neki kell az utca – állítja az idős úr. – Van szabályzat arra, hogy hol lehet árut rakodni, de nem az utcáról, ahol a vevő bejár, hiszen a pizzás autóval az utcát nem lehet elfoglalni. A vevő, az áruszállító mind a mi kapunk előtt áll meg. Több esetben is úgy kellett szólnom, hogy legyenek szívesek álljanak el, mert ki szeretnék állni a kapunál. De sajnos semmi nem történik, a jegyző is tehetetlen.

A parkolási mizéria kizárólag Stomfai Miklósékat érinti, mivel az ő ingatlanjuk található az utca ezen szakaszán.

– Ha nem tudjuk megoldani a problémát, akkor polgári peres útra fogjuk terelni az ügyet, mást nem tudunk csinálni – vélekedik Stomfai Miklós.

Mást mond Jutasi Bernadett, a pizzéria üzemeltetőjének a felesége, aki először is kijelenti, hogy Stomfai Miklósék nem laknak életvitelszerűen abban az ingatlanban, amely a vállalkozásukkal szemben van.

– A szomszéd ingatlan tulajdonosa hónapok óta fényképezgeti az autóinkat – magyarázza a hölgy. – Az a kívánsága, hogy ne álljanak meg ott autók, ahol a bolt működik. Az a problémája, hogy mi itt létezünk… Higgye el, próbálunk odafigyelni, hogy a táblánál ne álljon meg senki. A megállni tilos táblán megy a cécó. Az úriember zavarja a vásárlókat azzal, hogy álljanak el, pedig ők a táblán kívül állnak. Így nem lehet dolgozni… Arról van szó, hogy minket nem bír elviselni. Ez egy közterület, itt forgalom van.

Jutasi Bernadett szerint Stomfaiéknak albérlői vannak, akik viszont „megállnak a táblán belül”.

– Helyieknek adunk munkát, az iskolának főzünk. Mi dolgozni akarunk, és nem háborúzni, mert arra nincs energiánk – mondja, és hozzáteszi, hogy próbáltak egyezkedni. A legutóbbi incidensnél a polgármester is kint volt.

– Azt mondták, hogy olyan senkiházival, mint a férjem, ők nem hajlandóak beszélni. Erre most mit lehet mondani? – teszi fel a kérdést a pizzéria üzemeltetőjének a felesége, aki szerint a megállni tilos tábla, amit Stomfai Miklós kirakatott, nem felel meg a KRESZ szabályainak. Úgy véli, hogy az a szilárd burkolatú útra vonatkozik, és „ott igazából nem is szoktak megállni az autók, hanem a murvás részen”.

– Kiegészítő tábla nincs, csak annyi, hogy 40 méteren nem állhatnak meg autók. Eddig ezt mi sem szegtük meg, és szabadon hagytuk a kapubeállót, mert náluk is mozognak az autók. Fél éve ezen megy a huzavona…

Természetesen kerestük Vilonya önkormányzatát az üggyel kapcsolatban. Fésüs Sándor polgármester egy rövid közleményt juttatott el a Naplóhoz: „Vilonya Község Önkormányzata az eddigiekben is és ezután is próbál azon dolgozni, hogy a helyi lakosok között kialakult konfliktusokat, nézeteltéréseket segítő szándékkal kezelje. A későbbiekben is hatásköri illetékességünkön belül próbálunk segíteni a problémás helyzetek megoldásában” – olvasható az írásban.