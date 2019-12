Hatszáz milliós inkubátorház létesült Sümegen

Hatszáz milliós beruházás keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázata segítségével készült el mostanra egy fejlesztés keretében az Inkubátorház és a szerelőcsarnok az Ipartelepen.

Az épületeket szerdán adta át Szepesi Balázs gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára beszédében elmondta, hogy komoly eredmény és nagy feladat is az inkubátorház és a csarnok elkészülte. – Szemben áll velünk a sümegi vár, itt pedig most egy új vár épült, amely más célt szolgál. Régen az adta egy település erejét, ha nem tudta védeni magát védeni a töröktől, most az, ha munkát tud adni az ott élőknek, helyet a vállalkozóknak. Nem csak Sümegnek hanem az egész országnak lényeges ez a beruházás, ugyanis, Magyarország gazdaságának, társadalmának egyik legfontosabb hálózata a magyar kisvárosoké. Ha vannak kisvárosok, amelyek munkát adnak a környéken élőknek, akkor lesz az ország erős, ezért az inkubátorház hazánk egyik végvára – mondta a helyettes államtitkár és azt kívánta, hogy teljen meg munkával és élettel a ház. Adjon sok embernek fizetést, hogy a következő karácsony is bőséges legyen.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő méltatva az eseményt arról beszélt, hogy néhány éve Sümeg és vidéke még az egyik legnagyobb munkanélküliségi mutatókkal bíró térség volt. – Az elmúlt időszakban a képviselő-testület sokat tett azért, hogy a mutatók javuljanak. Mára Sümegen 3,5 százalék körüli a munkanélküliség. Sok ipari létesítmény valósult meg, mostantól az inkubátorház pedig lehetőséget ad arra, hogy a kisebb vállalkozások megerősödjenek. A kormány továbbra is támogatja a munkahelyeket, ipari beruházásokat, de a következőkben a különféle adócsökkentések politikáját hajtjuk végre a személyi jövedelemadó és a társasági adó tekintetében – mondta Fenyvesi Zoltán. Végh László polgármester a beruházással kapcsolatos gondolatait megosztva úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos nap ez a város életében.

Szólt a kezdetekről, méltatta a korábbi képviselő-testület munkáját. – Annak tervei között már szerepelt az Ipari park fejlesztése, így mostanra elkészült az Inkubátorház és a mellette levő csarnok. Új lehetőség ez minden sümegi vállalkozásnak, ha kell segítséget ad a megerősödésükhöz. Valóban sokat javult a munkanélküliségi ráta, de van még mit tenni. Célunk, hogy az ipar és a gazdaság tekintetében szintén pezsgő legyen az élet Sümegen. A város jobban fejlődjön, több pénz jusson mindenre, a költségvetésnél ne legyenek filléres gondjaink – mondta a polgármester, hangsúlyozva, hogy a térségnek szintén sikert jelent a beruházás elkészülte. Nagy József főesperes kanonok áldotta meg az inkubátorházat a nemzeti színű szalag átvágása előtt. Az ünnepségen Kovács András közreműködött szavalattal.