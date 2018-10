Rengeteg programmal készülnek az Országos Könyvtári Napok alkalmából

Meg kell újulnia a könyvtáraknak ahhoz, hogy a digitális világ felé nyitott új generációkkal is megszerettessék az olvasást, tudtuk meg az e héten megrendezett Országos Könyvtári Napok kapcsán készített körképből.

Vasáros Ferencné és Hosszú Mária, a tapolcai Wass Albert Könyvtár könyvtárosai elmondták, több programmal is megállásra késztetik fiatal olvasóikat. A Népmese Hetében a gyerekek egymásnak mesélnek, idén akkora sikerrel, hogy meg kellett hosszabbítani a programot. Sok esetben már saját meséiket mondják, vagy kedvenceiket saját szavaikkal adják át. Az óvodásoknak papírszínházas mesélést tartanak, hétvégeken kézműves foglalkozásokra hívják a gyerekeket.

A könyvtárban babaszobát alakítottak ki, ahol az édesanya akár leporellóból is mesélhet, bábozhat a legkisebbeknek babzsák fotelben ülve. A családokat szólítják meg hétvégeken vetélkedőkkel, társasjátékokkal. Népszerű a már több mint harminc éves olvasópályázat, amely az iskolások minden korosztályának szól. Az intézmény jó kapcsolatot ápol az óvodákkal, iskolákkal, a felső tagozatosoknak író-olvasó találkozókat rendeznek a nekik szóló kötetek szerzőivel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A könyvtárosok szerint olyan témákat kell felvetni, ami a kamaszokat érdekli, akár szépirodalom, akár olvasmányosabb szakirodalom. Ez a korosztály arra hivatkozik, hogy mindent megtalálnak az interneten, sok esetben azt hiszik, hogy ez elég is számukra, pedig nem így van, hiszen közben gyenge a szókincsük, nem jó a szövegértésük, nem tudják, hogy egyes szavakat hol használhatnak. A könyvtárban jókat lehet beszélgetni, közben fokozatosan a könyvek felé terelni őket.

Hermann Istvántól, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatójától megtudtuk, intézményükben két olyan program is működik, mely révén egészen kis korban (2-4 évesen) eljutnak könyvtárba a gyerekek a szüleikkel. Ilyenkor a fiatalok kézbe vehetik a köteteket, melyeket a szülők segítségével gyakran ki is kölcsönöznek.

– A szülők egyébként is magukkal hozzák az óvodás, sőt, néha a bölcsődés gyerekeket is a könyvtárba. Az iskola alsó tagozatából pedig csoportosan érkeznek látogatásra, illetve kölcsönzés céljából a diákok, természetesen a hozzánk közelebb eső iskolákból. Emellett mind a helyi és a környékbeli óvodákban, mind pedig iskolákban szervezünk kihelyezett programokat – ismertette. A könyvtárigazgató kiemelte, rendezvényekhez kötődően gyakran látogatnak óvodás- és iskoláscsoportok a könyvtárba. Emellett a szünidőben rendszeresen tartanak vetítéseket, foglalkozásokat, iskolaidőben pedig minden szombaton kézműves foglalkozásokra várják a gyerekeket.

– A könyvek szeretetét nem lehet elég korán elkezdeni. Textilből és keménypapírból készült könyveket egészen kicsi gyermekeknek is oda lehet adni. Óvodáskorban a napi meseolvasás a család tiszteletre méltó, lefekvést megelőző programja lehet. Ezt persze nagyon jó kiválthatja az esti szülői, nagyszülői mesélés is – mutatott rá.

Nemcsak a gyerekkönyvtárak munkálkodnak azon, hogy a fiatalokkal megszerettessék az olvasást, az iskolák saját könyvtáraikban ugyancsak odafigyelnek arra, hogy minél korábban szerethető könyv kerüljön a diákok kezébe. A veszprémi Dózsa György általános iskolában könyvtárhasználati (a könyvtáros tartja és kifejezetten könyvtári ismereteket ad át) és könyvtári szakórákat (amikor egy tanóra keretében használják ki a könyvtár adottságait) is tartanak, ezeken túl saját programokat is kínál az iskolakönyvtár.

– Mi mindig a népmese napjával indítjuk az iskolai könyvtári programokat. Ilyenkor iskolarádiós műsorral készülünk, ekkor jutalmazzuk az előző tanévben legtöbbet olvasó diákokat is – meséli Bencsik Józsefné, az iskola magyar-könyvtár szakos pedagógusa, aki hozzáteszi, idén ősszel a diákok tavaly, olvasással gyűjtött Dózsa-tallérjait összesítették és állították ki egy táblára ragasztva, hogy a tanulók büszkék lehessenek eddigi eredményeikre, a többiek pedig kedvet kapjanak csatlakozni a felhíváshoz. Ezen túl például gyermekkönyvhetet, kultúra napi programot is szerveznek az iskolakönyvtárban.

– A cél, hogy mi valamit elindítsunk, az eredménye úgyis néhány év múlva látszik majd igazán. Ezzel a játékkal főleg alsósokat tudunk megfogni, de valamit ki kell találnunk a felsősök számára is, náluk egyértelműen a digitális kultúra felé tolódott a fókusz. Ennek ellenére köztük is van, aki szeret olvasni, de őket ma már a digitális világon keresztül lehet legjobban elérni. Nem lehet olyan mereven, mint régen, csak a hagyományos dokumentumokra építve szervezni a könyvtári programokat. Ebben nekünk is meg kell újulnunk, mert több évtized tapasztalattal a hátunk mögött nehéz elhinni azt, hogy meg kell változni, de meg lehet rá találni a megfelelő eszközöket.