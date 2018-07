V. NAPLÓ ÁLLASBÖRZE ÉS OKTATÁSI FÓRUM

Szíves figyelmébe ajánlom a V. Napló Állásbörzét, ami az Ön / Önök által képviselt vállalkozás számára is hasznos segítség, ezáltal jövőbe mutató lépés lehet.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Napló szeptember 20-án megrendezi munkaerő és az oktatás kínálati fórumát a Veszprém Arénában, amelyre invitáljuk Önöket is!

Tisztelt Partnerünk!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Börzénkre a régióban fellelhető multinacionális cégek mellett azokat a helyben prosperáló vállalatokat is várjuk, amelyek a hagyományos csatornákon keresztül már nem képesek munkaerőigényüket kielégíteni. Ugyanakkor számítunk azokra a felnőttképzésben résztvevő intézményekre is, akik a szakképzés és továbbképzés területén vezető szerepet töltenek be helyben és a régióban. Célunk, hogy az eseménnyel segítsük a vállalkozások munkaerő-tervezését, legalkalmasabb emberek megtalálását, megteremtsük a munkaadók és munkavállalók közötti informális és formális kapcsolatokat bemutassuk a fiatalok számára a versenyképes szakmákat, oktatási lehetőségeket. Állás-és egyben oktatási börzénk, a hasonló jellegű rendezvényektől eltérően nem csupán egy célcsoport, de minden korosztály igényeit kiszolgálni hivatott – legyen szó

hosszú ideje álláskeresőkről,

fiatalokról,

a munkaerőpiacra visszatérő édesanyákról vagy

olyan aktív dolgozókról, akik szívesen váltanának.

Az esemény kiemelt szakmai partnere a Veszprém Megyei Kormányhivatal.

A helyszínként szolgáló Veszprém Aréna közkedvelt rendezvényhelyszín a városban, aminek köszönhetően olyan látogatókra is számítunk, akik egy hivatali, kötött, szabályozott rendezvényen nagy valószínűséggel nem jelennének meg. A börze magas látogatószámához és a rendezvény népszerűsítéséhez augusztus és szeptember hónapban intenzív médiakampányt tervezünk print és online felületeinken. A rendezvény megjelenik a város és a megye kültéri reklámhordozóin, természetesen a Mediaworks Hungary Zrt. összes médiafelületén (Napló, Napló Másként és www.veol.hu), illetve a legnépszerűbb közösségi oldalakon és egyéb online felületeken. Az eseményre több, mint 3 ezer látogatót várunk, akiket ön is elérhet, amennyiben részt vesz a börzén.

www.veol.hu/allasborze

2018. szeptember 20. 10:00-17:00 Veszprém Aréna

A rendezvény keretében lehetőséget biztosítunk kiállítóinknak, hogy felkutassák és kiválasszák

a számukra megfelelő új munkatársaikat. Célunk, hogy elősegítsük a kiállítók, munkaadók és a látogatók hatékony egymásra találását. Kiállítói jelentkezés: Ugray Adrián

+36-20/591-69-96 • adrian.ugray@mediaworks.hu

A 6 m2-es – 20 m2-es alapstandok a következőket tartalmazzák:

fehér határolófalak syma rendszerből,

egységes frízfelirat készítése (egységes szín és betűtípus, logó nélkül);

mérettől függően 1-3 db nyitott információs pult, polc nélkül,

mérettől függően 1-3 db fekete asztal,

mérettől függően 2-6 db szék

1 db elektromos hálózati csatlakozás (220 V) a standhoz (hármas elosztóval),

internet (WIFI)

1 db képpel, (akár videó és képgaléria) ellátott pr cikk, a www.veol.hu/allasborze aloldalon

1 db hirdetés az állásbörze előtt megjelenő Állásbörze Magazinban

online voucher , melyet az állásbörze utáni 6 hónapban bármelyik online csomagban 50% kedvez-

print voucher , amit a Médiaworks Hungary Zrt. Veszprém-, Fejér-, Vas, és Zala megyékben kiadott bármely nyomtatott kiadványában az állásbörzét követő 6 hónapon belül 50% kedvezményszintig használható fel

A kiállítói standok korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük mihamarabbi visszajelzésüket.

További kérdései esetén, részletes tájékoztatás ügyében forduljon bizalommal hozzánk.

*minimum 20 m2 esetén lehetséges a kialakítás

Célunk, hogy elősegítsük a kiállítók, munkaadók és a látogatók hatékony egymásra találását.

Kiállítói jelentkezés: Ugray Adrián +36-20/591-69-96 • adrian.ugray@mediaworks.hu

vagy töltse ki az alábbi jelentkezési űrlapot: