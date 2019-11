Tréfának szánták, elképesztő pénzt szakított a Szinglik Napja

Eredetileg kínai egyetemisták viccelődésének indult az egyedülállók napja, amivel a kereskedelmi eseménnyé züllött Valentin-napot akarták kigúnyolni.

A tréfálkozás olyan jól sikerült, hogy rövidesen kiderült, még jobban tejel, mint a társai: a kínai e-kereskedelmi óriás(ok) által beindított Szinglik Napja nagyobb bevételt hoz, mint az igazi vásárlói őrületként számon tartott Black Friday és a Cyber Monday együttesen.

Mennyire sok az elképesztően sok?

Az Alibaba csoport a kínai e-kereskedelem vezetője lett – alapítója, Jack Ma vagyonáról itt is írtunk –, a Taobao és a Tmall vállalatal együtt a kínai e-kereskedelem 80 százalékánál többet zsebel be. Hétfőn, az egyedülállók ünnepén, 23 óra 58 perc és 52 másodperc alatt 38,4 milliárd dollár GMV-t (gross merchandise value, bruttó áruérték) szakítottak.

Mint az alábbi ábrán a Statista illusztrálja, a forgalom messze meghaladja az Amazon és a eBay produkcióját.

Mit vesznek az „egyedülállók”?

A legnépszerűbb márkák között található az Apple, a Bose, a Nike, a H & M és Uniqlo.

A Szinglik Napja világjelenséggé nőtte ki magát, mert nem csak Kínában dőlnek meg rekordok, hanem Ázsia-szerte, s Európában is mind nagyobb sikere van.

Figyelemre méltó, hogy az amerikai kereskedők adták el a második legtöbb terméket a kínai vásárlóknak. Ezen az ünnepen úgy tűnt, hogy a kereskedelmi háború semmilyen negatív hatással nem bírt az amerikai márkákra.

Arattak a hamisítók is

Mint ebben a cikkben a Kaspersky kimutatása alapján részletesebben megírtuk: november 11 nem csak a megszállott vásárlók, hanem az ügyeskedők, csalók napja is.

Ezen a napon ugrásszerűen megnő a csalások száma, a hamisítók pedig már több nyelven célba veszik a felhasználókat. Meglódul az adathalász támadások száma, számtalan levélszemétből elérhető hamisítvány, áloldal bukkan fel, amin csak költeni lehet, vásárolni nem.

