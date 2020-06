Szextörvényt hoztak a briteknél

A koronavírus-járvány miatt egészen érdekes korlátozásokat tudnak bevezetni világszerte, ennek pedig ékes példája a mostani eset. A briteknél ugyanis mostantól már tilos átmenni vagy az éjszakát ott tölteni más lakásán, ezzel pedig az ügyvédek szerint lényegében tilos lett a szex azoknak, akik nem élnek egy háztartásban.

Június 1-től változások léptek életbe Nagy-Britanniában a koronavírus miatti korlátozások terén. Ezek közé tartozik például az iskolák újranyitása és a szabadtéren való gyülekezés szabályainak enyhítése – írja a V4NA hírügynökség.

Ugyanakkor van olyan terület, ahol nem hogy enyhítettek volna, inkább szigorítottak. A hétfői szabályozások értelmében ugyanis

beltéren ketten sem gyülekezhetnek, és senki sem töltheti az éjszakát más lakásában.

Aki megszegi az előírásokat, arra akár 100 fontos pénzbüntetés is várhat.

'I'm happy to say it's ridiculous.' Conservative MP @Tobias_Ellwood agrees with @toryboypierce and @Piersmorgan that the government's de facto policy that sex with someone outside of your household is to be made illegal by social distancing rules is ridiculous. pic.twitter.com/6wB5qcgHF3 — Good Morning Britain (@GMB) June 2, 2020

Az ügyvédek egyből elkezdték átnézni a szabályokat, Adam Wagner emberi jogi ügyvéd például arról beszélt, hogy soha nem gondolta volna, hogy ide jut a világ. Mostantól ugyanis illegálissá vált a szex kettő, vagy akár több ember között a magánterekben, azaz lakásokon, ha az érintettek nem egy háztartásban élnek.

Afraid to say this is correct. I can't believe I'm about to tweet this. From tomorrow sex between two (or more) people in a private place who do not live in the same household is a "gathering" between 2 or more people and is therefore illegal. https://t.co/aEiGIoweee pic.twitter.com/b0KZBACSQ4 — Adam Wagner (@AdamWagner1) May 31, 2020

Egy másik ügyvéd, George Peretz QC viszont rámutatott a kiskapura, miszerint prostituáltat valószínűleg lehet fogadni a lakásban, mert az munka célú látogatás.

As I read this, unless you live together, it’s now unlawful to have sex with your lover indoors, but fine outdoors (subject to public decency offences); but you can have sex with an escort indoors, as that is reasonably necessary for their work purposes (see 7(d)(i)). https://t.co/QXbT1EYikt — George Peretz QC (@GeorgePeretzQC) May 31, 2020

A rendőrség azonban valószínűleg nem fog rátörni a lakásban szexelőkre, ha azok nem egy háztartásból származnak. Boris Johnson brit miniszterelnök szóvivője szerint a rendőrök a józan ész elve szerint járnak majd el, és csak akkor mennek be a lakásba, ha ott súlyos bűncselekményt sejtenek.

Eközben komoly tüntetések zajlottak a hétvégén Londonban.

Az Antifa és a Black Lives Matter mozgalom követői George Floyd halála miatt vonultak ki az utcára, követve az Egyesült Államokbeli tüntetők példáját, és azt skandálták, hogy a nyugat elesett, közben teljesen figyelmen kívül hagyva a koronavírus miatti korlátozásokat. Végül 23 embert tartóztattak le, a Metropolitan Police pedig azt nyilatkozta, már dolgoznak egy terven, amivel a hasonló tüntetéseket kezelhetik.

