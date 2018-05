Egyre több gyerek szorul logopédiai fejlesztésre

A rohanó életmód, a családokat, gyerekeket napi szinten órákra beszippantó online tér miatt évről évre nő a beszéd és nyelvi fejlesztésre szoruló óvodások és kisiskolások száma.

Nemrég megjelent egy új anyanyelvi és beszédfejlesztő könyvcsalád, amelyet innovatív módon egyszerre használhat logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő és óvodapedagógus, tanítók, de a szülők, nagyszülők is. Szabó Szilvia mesterlogopédus-gyógypedagógust, a könyvek szerzőjét a Vasárnap Reggelben Takács Eszter arról kérdezte, hogy mikor érdemes a szülőknek szakemberhez fordulni, hogyan segítheti a család a gyerekek fejlődését és mit lehet tenni a megelőzés érdekében.

A három könyvből kettő a megkésett beszédfejlődés terápiáját támogatja, a harmadik pedig az iskolára való felkészülésben és diszlexia-megelőzésben segít, illetve gyanú esetén a fejlesztésben is. Miért volt szükség ezekre a kiadványokra?

Szerencsére az elmúlt években egyre inkább előtérbe került a logopédiában a preventív szemlélet. 2017 szeptembere óta kötelezően szűrik a szakemberek az óvodában a kiscsoportos gyermekek nyelvi fejlettségét. A vizsgálatok elvégzése után kezdődnek el a terápiás foglalkozások azon gyermekek számára, akiknek a beszéd, illetve nyelvi fejlettsége nem éri el a kívánt életkori szintet. Ezek a modern képanyagú kiadványok elsősorban a nyelvi késő – régi nevén megkésett beszédfejlődésű – gyermekek számára készültek a logopédiai foglalkozások megsegítéséhez, de akár a szülők is tudják használni az otthoni gyakorláshoz. Érdemes megemlíteni, hogy a logopédusok a kiadványokat már országszerte ismerik és használják, de az államhatáron túl dolgozó kollégákhoz is jutottak már el könyvek. Ott egészen különleges szerepük van: kétnyelvű családok, felnőttek, gyerekek magyar nyelvi fejlődését segíti, illetve anyanyelvi megőrző, fejlesztő szerepük van.

A klinikai logopédusok afáziás betegek ellátáshoz, a gyógypedagógusok autista gyerekek kommunikációjának fejlesztéséhez is alkalmazzák.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mitől működik, hogy ezt a könyvet egyszerre használhatják a szakemberek és a segítő szándékú szülők is?

Szakkönyveknél sokszor előfordul, hogy csak szakember tudja a gyakorlatban használni. Itt a családok partnerként való bevonása volt a célom, olyan könyvet szerettem volna létrehozni, amely betölti ezt a szerepet. Ebben a kiadványban a könyv felépítése alapján a szülők is tudnak haladni a feladatokkal. Kell is, mivel a szakember heti kétszer találkozik a gyermekekkel, ezért nélkülözhetetlen a szülő bevonása a gyermek fejlődése érdekében. A napi 5-10 perc játékos foglalkozás otthon is javasolt az eredmények eléréséhez.

A könyvek már kétéves kortól segítenek a beszédfejlődésben. Kisgyermekeknél nem könnyű az érdeklődés fenntartása. Miként kelthető fel a figyelmük, hogyan segítik ezt a könyvek?

Huszonöt év tapasztalata alapján írtam meg a Látogatás könyveket. A nyelvi késés a specializált szakterületem. A könyvben kizárólag színes rajzok, modern képi világú ábrák vannak, mindez a logopédiai szakma szabályainak megfelelően. A mi világunk a gyermekek világa is egyben, a vizuális befogadás túlsúlya jellemző, fekete-fehér képanyagtól nem várhatjuk el a gyermek érdeklődését. A korszerű, színes képanyag biztosítja a kicsik érdeklődését, így észrevétlenül lehet dolgozni velük. Azt gondolom, hogy a kisgyermekek is megérdemlik, hogy színes könyvekből „dolgozzanak”, ők az első számú használói és kritikusai a könyveknek. A többezres képanyag a siker egyik kulcsa, hiszen hatékony foglalkozás csak színes, élményt adó könyvekből lehetséges.

Minden kisgyermek fejlesztésére létezik hatékony terápia?

A nyelvi késés kezelésében nagyon fontos a preventív szemlélet előtérbe kerülése, mert

a 2-3 éves kor fejlődési üteme és minősége hatással van egész életünk alakulására. A nyelvi késés folyamata ekkor még teljességgel vagy jelentős mértékben kiegyensúlyozható.

A nyelvi késésre az hívja fel a szülő figyelmét, ha kétéves kora körül nem beszél a gyermeke?

Már másfél éves kortól észlelheti a szülő, hogy valami gond van gyermeke beszédfejlődésével. Zavart a nyelvi fejlődése, nem beszél, szűkös a szókincse, esetleg nem is figyel a beszédre, elmarad az úgynevezett „szókincsrobbanás”. A szülők akár a védőnőtől, akár a gyermekorvostól is kérhetnek tanácsot, és szerencsés esetben, optimális időben eljuthatnak egy regionális korai fejlesztő központba vagy a szakszolgálatok logopédusaihoz.

Mennyi ideig tart a fejlesztés?

Teljesen egyéni, hiszen minden gyermek más és más, fejlődési ütemük különböző. A terápia sikerességét az is nagyban befolyásolja, hogy a család milyen mértékben partner a fejlesztésben. Mivel a mozgás és beszéd fejlődése szorosan összefügg, így gyakran a logopédiai terápiák mellé mozgásfejlesztés javasolt.

Mi okozhatja, hogy késik a nyelvi fejlődés?

Nagyon összetett, sok minden előidézheti. Lehet örökletes, lehet szülési sérülés az oka, de a kevés kommunikáció, valamint a mozgásszegény életmód is késlelteti a beszédfejlődést. A korlátlan tévézés és az online mesenézés is rossz hatással van a gyermekek szókincsére. Előfordulhat, hogy egy kistestvér születése vagy betegség veti vissza a beszédfejlődést, ilyenkor pszichológus kolléga segítségére is szükség van.

Mit lehet tenni?

Már magzati kortól beszélgetni kell a babánkkal és utána is, születésétől fogva. A napi tevékenységeket kísérjék a szülők beszéddel, legyen aktív verbális kapcsolatuk a kisbabájukkal. Az első gyanújelek esetén segítséget kell kérni, és nem halogatni, nyugtatni magunkat, mert a beszéd, a nyelvi problémák nem oldódnak meg maguktól. A rendszeres meseolvasás elengedhetetlen, valamint a sok mozgás, a közös élmények – ez lehet akár közös éneklés, ritmizálás is – megélése a családdal. Kisgyermekeknek nincs szüksége tabletre, mobilra, a tévézési idő legyen korlátozott és közös. Ennek megvalósítása nehéz a mai világban, de gyermekünk egészséges személyiségfejlődése múlik rajta.

Beszéltünk az ötéves korban is esedékes beszéd és nyelvi fejlettség szűrésről, ahol felmerülhet a beszéd, nyelvi zavar és a diszlexia gyanúja. Mi hívja fel erre a figyelmet?

A téri tájékozódás zavara, hallási és vizuális emlékezet gyengesége, a figyelem zavara, a beszédértés és észlelés nehézségei. Az is fokozott figyelmet igényel, ha nyelvi késő volt a gyermek.

A diszlexia-gyanú esetén milyen fejlesztésre van szükség?

Diszlexia-prevenciós foglalkozásokra óvodai nagycsoportban, illetve első osztályban. Lehetőleg heti rendszerességgel, logopédus szakember által vezetett terápiás foglalkozások ajánlottak.

Mi történhet a nyelvi késés, diszlexia-prevenciós terápia elmaradása esetén a gyerekekkel?



Sajnos sikertelenségi spirálba kerülhet olyan gyermek is, akinél a prevenció hatékony megoldást jelentett volna. Képességeiben elmarad kortársaitól, kommunikációs nehézségek kísérik életét, mindezek következtében iskolai nehézségek, valamint szociális, emocionális zavarok jelentkezhetnek.

Sokszor hallani egyfajta sajátos magyarázatként, hogy régen sem lehetett több fejlesztésre szoruló kisgyerek, csak nem volt ennyi szűrés, vizsgálat és nem vették észre. Ez igaz? Vagy tényleg érzékelhetően több beszédhibás, diszlexiás, nyelvi késő gyerek van?

Valóban több a szűrés és a vizsgálat, de ez önmagában nem indokolja, hogy egyre több gyerek szorul fejlesztésre. Érzékelhető a gyerekek mindennapjaiban a társadalmi, a gazdasági változások hatása, az értő figyelem és a beszélgetés hiánya. Hiába szeretnénk, hogy gyermekünk „jó tanuló” legyen, ha már az alapok sincsenek rendben.

Miként sikerült létrehozni a Látogatás könyveket és hol kaphatók?

A magyar könyvpiac sajátosságai miatt és azért, hogy hogy elérhető áron lehessen hozzájutni a kiadványokhoz, a kiadóm honlapján rendelhető és még néhány kisebb, független könyvesboltban. A könyvek baráti, családi összefogás eredményei. Mások mellett hálás vagyok Mosányi Emőkének, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónőjének, aki felkarolta, szakmailag támogatta ezeknek a korszerű anyanyelvi és beszédfejlesztő könyveknek a megszületését.

Borítókép: Szabó Szilvia logopédus

Forrás: Vasárnap Reggel/Kallus György