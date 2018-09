Nyugodt éjszakát szeretne? Ezeket egye lefekvés előtt

A banántól a csokoládéig sok minden segíthet.

Éjszaka órákig forgolódik, mire sikerül elaludnia? Akkor a pihentető szundizás érdekében érdemes a következő ételeket is belevennie az étrendjébe! – írja a Mindmegette.

1. ÉDESBURGONYA

A hagyományos burgonya helyett inkább készítse édesburgonyából a köretet a vacsihoz! Magas kálium-, magnézium- és kalciumtartalmának köszönhetően ugyanis segít ellazulni.

2. PISZTÁCIA

A pisztácia sok-sok fehérjét, B6-vitamint és magnéziumot tartalmaz, melyek mindegyike hozzájárul a jobb alváshoz. Elég, ha egy maréknyit megeszik belőle este, és hatását nem sokkal később érezni is fogja!

3. MOGYORÓVAJ

A mogyoróvajban is rengeteg a fehérje, így ez a nasi is segít abban, hogy nyugodtabban aludjon éjszaka. Kenjen egy evőkanálnyit egy Graham-kekszre, és már kész is az álomhozó vacsora!

4. MANDULA

A mandula triptofánt és magnéziumot tartalmaz, melyek természetes úton csökkentik az izom- és idegműködést, így egy maréknyi is elég belőle, hogy tökéletesen ellazuljon!

5. CSERESZNYE

Ha növeli a melatonin-bevitelt, akár több órányi ágyban forgolódást is megspórolhat. Ennek pedig az egyik legismertebb természetes forrása a cseresznye, valamint a zab és a diófélék. Ha rendszeresen fogyasztja ezek valamelyikét, az segíthet az alvási ciklus szabályozásában!

6. KESERŰ CSOKOLÁDÉ

Az étcsoki szerotonin-tartalma miatt ellazítja a testet és az elmét is, így pár kocka lefekvés előtt igazi álomporként hathat!

7. BANÁN

A sok magnéziumnak és káliumnak hála a banán ellazítja az izmait és az idegeit, a B6-vitamin pedig még inkább segít abban, hogy minél jobban kipihenje magát.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock