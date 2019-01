Olvasóink zöme nem a jégpálya ördöge

Erős a gyanúnk, hogy a sörkorcsolya hazánkban még mindig népszerűbb a gyors- és műkorcsolyánál.

Bár első körben azt gondolnánk, hogy a magyar emberek körében üdvözlendő bármi, ami jobban csúszik, úgy tűnik, hogy a jégpályák jelentik az íratlan szabályt erősítő kivételt. Igaz, hogy nem vagyunk egy télisport-nagyhatalom, de földrajzi viszonyainkhoz képest igen szép eredményeket értünk már el korábban is a jégen – emlékezzünk csak Sebestyén Júlia vagy Póth Diána műkorcsolyázóink sikereire, vagy Szuper Levente és a magyar hokisok elképesztő diadalmeneteire. Az pedig, amit az elmúlt napokban a gyorskorcsolyázó Liu fivérek műveltek, illetve az olimpiai bajnok magyar gyorskoriváltó produkált a hollandiai Dordrechtben rendezett Eb-n (négy arany-, négy ezüst- és egy bronzérem, összesen 9 dobogós helyezés!), a legszebb jégvirágos álmainkat is felülmúlta.

Mindemellett egyre több a kiépített korcsolyapálya is itthon, tehát

mínuszok idején már nem csak azok bányászhatják elő a pincéből a koriélező köszörűt, akik befagyásra hajlamos természetes vizek közelében élnek.

A fentiek nyomán arra gondoltunk, megkérdezzük olvasóinkat: ezen a télen nyertek-e újabb motivációt arra, hogy a jégeralsót és a korit felkötve mintákat karistoljanak a tó/pálya/utcai pocsolya stb. jegére.

A megadott válaszokból azonban kiderül: a többséget még a Liu fivéreknek sem sikerült kirobbantani a forralt bor mellől. Hiába, no, nem vagyunk egy fagyhoz szokott nemzet, itt keleten a kikeletnek nagyobb a keletje (elnézést! – a szerk.) A voksolók 49%-a ugyanis így vallott: Nem bírom a sikamlós terepet, inkább forralt borozom.

Nehezen tudunk vitatkozni azokkal, akik úgy érzik, inkább biztos talajt kívánnak a talpuk alá, mintsem kék-zöld foltokat az ülepükre.

Számukra a jég verés: bármilyen formában érkezzék is, igazi istencsapása.

Nem így az a négy százalék, akiben igenis lángra lobbant a lelkesedés parazsa a gyorskorisok Eb-sikerei nyomán. A fiúk lelkesítenek, újra koriéleken táncolok! – nyilatkoztak e szavazóink, akik percről percre nyomon követték Liu Shaolin Sándorékat, és egy-egy bezsebelt érem után heves harci kiáltásokkal törtek elő a nappali kanapé rejtekéből a városi jégpályának nevezett grundra, hogy ott egymás között házifutamokat rendezve döntsék el, ki legyen a beforraltborozva-bójakerülgetés helyi bajnoka.

Népünk soraiban mindig is szép számmal akadtak olyanok, akik bár józan önkritikára való képességről tettek tanúbizonyságot, sosem voltak hajlandóak elfogadni a „túl kicsik vagyunk” negatív nemzetsztereotípiát, ezért bátran toppantak a tettek (jég)mezejére.

Ilyen lelkülettel bírnak azon olvasóink (35%) is, akik bevallásuk szerint a csetlő-botlók táborát erősítik, mégis büszkén vallják, hogy ők a jég hátán is megélnek:

bár teljesítményük néha a Toldi első versszakaira emlékeztet (vö. „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”), igen dicséretes módon nem adják fel a próbálkozást, újra és újra korit kötnek, úgy igyekeznek nem csak araszolni, de egyenesen suhanni a jégen.

Örömmel és persze némi irigységgel vettük tudomásul, hogy olvasóink 12%-a pedig az abszolút profi kategóriába tartozik. Ők nemes egyszerűséggel így vallottak: Csak annyit mondok: tripla leszúrt rittberger. Meggyőződésünk, hogy e kijelentésükkel nem sorozatgyilkosság elkövetéséről tettek beismerő vallomást, hanem önmagukat rendszeresen jégre téve megszerzett, mesterfokozatú technikai tudásukat fitogtatták vele.

Valószínűleg ők azok, akik játszi könnyedséggel táncolnak pengeélen és járnak vékony jégen, már-már magától értetődően „halacskáznak” akár hátrafelé is, párban is ámulatba ejtő mozdulatokra képesek, és ők azok, akiknek a pályamester megengedi, hogy még zárás után is maradjanak néhány percig.

Borítókép: illusztráció. Fotó: Shutterstock