Itt a fűtési szezon, életet menthet a szakszerű ellenőrzés

Ellenőriztessük a fűtési rendszert, a kéményeket, javasolta a katasztrófavédelem.

Október 15-től megkezdődött a fűtési szezon, a távfűtéses lakásokban működnek a fűtőtestek, de másutt is beindították a gáz-, vagy vegyes tüzelésű kazánt. A gázkazánoknál alapvető a karbantartás, nagyon fontos az égőtér és a hőcserélő tisztítása. Ha ez elmarad, ráéghet a por a hőcserélőre, emiatt a kazán hatásfoka romlik, tökéletlen lesz az égés, ami a kazán leállásához, és akár szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. Szerencsére ma már a háztartások nagy részében van szén-monoxid-érzékelő, és a lakástüzeket is el lehet kerülni füstérzékelővel. A megfelelő időben jelző berendezés ugyanis emberéleteket, és anyagi javakat menthet meg.

A téli üzemmódra való átállás előtt ellenőriztessük szakemberrel a fűtési rendszert, a gázszelepeket, a ventilátorokat és a keringtető szivattyúkat. A biztonsághoz a füstelvezetők, kémények vizsgálata is nélkülözhetetlen.

Vegyes tüzelésű kazánoknál tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, károsítják a környezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, meg is gyulladhat, ami akár lakástűzhöz vezethet.

A fűtési időszakban több a lakástűz, máskor naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, a fűtési időben ennek duplájához. A fűtési szezon elején a kéményeket is ellenőriztessük, javasolta a katasztrófavédelem. A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, hívni kell őket, amiről a katasztrófavédelem honlapján is lehet tájékozódni.