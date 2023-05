Nyomorog, a tönk szélére került Kalocsai Krisztián a Hip Hop Boyz egykori tagja a Tények Plusz szerint. Megváltozott az élete, lelki és anyagi gondokkal küzd - túl van egy váláson, pénze sincs, csalók is megtalálták. Úgy véli, a covid óta a világ is is nagyon sokat változott, ő pedig krízisben van.

"Bevétel nélkül nehéz élni, édesanyát, két kutyát és házat fenntartani" - panaszolta a TV2-nek. A testépítést abbahagyta, az életéről akar filmet készíteni. "Amit kaptam, azt visszaadom" - ígérte.

Nemrég csalók akarták kifosztani, egy illető úgy hívta fel, mintha egy bank biztonsági szolgálatától lenne. Kalocsai hiába jelezte, hogy nem az ügyfelük, nem adták fel, végül megtudták, melyik az ő bankja. Ekkor SMS-sel zargatták, olyan linkkel, amelyet végül nem nyitott meg, így megúszta, hogy a maradék pénzét is elvegyék.