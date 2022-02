Szalai Attila, a társaság ügyvezetője az átadáson elmondta, egyik kollégája vette fel a kapcsolatot a Veszprémi Mentőállomással az adomány miatt, akik elmondták, hogy mire lenne leginkább szükségük. Régi kapcsolatban állnak egymással, és természetesen azt ajándékozták nekik, amit kértek. A veszprémi társaság dolgozói adakoztak erre a célra, és abból vették meg a szárítógépet, a mikrohullámú sütőt és a különféle konyhai eszközöket, hogy ezzel is segítsenek nekik abban, hogy kedvezőbbek, kényelmesebbek legyenek a körülményeik.

A társaságtól már többször jártak a mentőállomáson, ahová a különböző gyűjtésekkel vittek adományokat, így egyebek mellett autófelszereléshez szükséges eszközöket, véroxigénszit-mérőt. – Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy támogassuk, illetve segítsük azoknak az embereknek a munkáját, akik adott esetben másoknak segítenek, életet mentenek - érvelt az adomány mellett az 530 dolgozóval működő, precíziós egyenáramú, villamos motorokat gyártó cég vezetője.

Nagy örömmel és köszönettel vette át kollégái nevében Börcsök Zsolt, a Veszprémi Mentőállomás állomásvezető mentőtisztje az adományt. Azt mondta, közösen beszélték meg és döntöttek arról, hogy mivel tudnák a mindennapi életüket kicsit könnyebbé, pihenőidejüket kielégítőbbé tenni. Ezt jelezték az őket megkereső társaság képviselőjének, amit ezúttal át is vehettek tőlük. – Nagyon örülünk annak, hogy sokan mellénk állnak, társadalmi szinten is érezzük a támogatást. Mi naponta az emberekért teszünk, melyből kapunk vissza. Az adományok, illetve a mostani átadás jelzi, ők is tesznek értünk, ami nekem és a bajtársaimnak nagyon jólesik - hangsúlyozta Börcsök Zsolt.