A közösségimédia felületek szívecskékkel és elképesztően boldog párokkal van ezen a napon tele, de mi ne is figyeljünk erre. Újságírónk annak a bátor férfinak a bőrébe képzelte magát, aki meg merte tenni párjával, hogy az utolsó pillanatban próbált ajándékot keresni. (Ejnye!). Előre szólunk, két órába és több mint tízezer lépésbe telt, de végül is sikerrel jártunk.

A belvárosba vezetett először az utunk, rögtön a Kossuth utca kirakatait kezdtük bámulni, amikor a Cserhát aljában megörültünk az ajándék-üzletnek! Bár nem tűnt úgy, hogy kifejezetten Valentin-napra készültek volna, azért imitt-amott feltűntek a szívecskés párnák, rózsa alakú szappanok és a szerelmet feltűnően reklámozó kulcstartók is.

Istenes Sándorné, az üzlet tulajdonosa elmondta, "lecsengőben" van a Valentin-nap Magyarországon, két éve még sokkal nagyobb volt az érdeklődés, most már nagyon kevesen ünneplik ezt a napot. - Inkább az elmúlt héten voltak itt többen ajándékot keresni, szóval azok, akik ünnepelnek, ők az én tapasztalatom szerint nem hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást. Apróságokkal készültem idén is, a páros és szíves bögrék, levendulapárnák voltak az idei kedvencek - tette hozzá a tulajdonos.

Ennek ellenére azok is bőven találhattak még ajándékot, akik az ünnepnapon érkeztek, hiszen a kristályokból készült szív alakú medálok és illatgyertyák soha nem mennek ki a divatból. Istenes Sándorné elmondta, nem vesznek nagy ajándékokat az emberek, kisebb, gesztusszerű ajándékot választanak.

Forrás: Horváth Virág

Miután a belvárosban nem találtunk másik ajándékboltot, gyors léptekkel indultunk meg a pláza irányába. Azt reméltük, ott majd a piros lufikról és szívecskés kirakatoktól rögtön összerezzenünk, ennek ellenére egyetlen tábla hirdette a bejárattal szemben, hogy milyen nap is van ma.

Ha férfiaggyal gondolkodunk, három dolog jut eszünkbe, ha ajándékról van szó: parfüm, csoki és ékszer. Az elméletünk beigazolódott, ugyanis az ékszerboltban és a parfümériában is olyan sokan voltak, hogy mi már nem fértünk be, de messziről kilestük, hogy a cseles férfiak a párjaikat is magukkal hozták, hogy ha már az utolsó pillanatban vásárolnak, legalább véletlenül se rontsák el. Jó döntés!

Forrás: Horváth Virág

Egyébiránt kettős érzéseink voltak. A nők lételeme, hogy mindig különleges ajándékokat adjanak másoknak, egyedit, hónapokkal az ünnepnap előtt már járnak az agytekervényeik, hogy milyen újdonsággal tudnak majd előrukkolni. Most, hogy "férfi-szerepbe" burkolóztunk, egyértelmű volt az ékszer és a parfüm. Talán azért, mert tudat alatt a nők tulajdonképpen ezt is várják el a másiktól. Ez az okfejtés messzire vezethetne...

Összességében elmondhatjuk, hogy a régi giccs elszállt, a szerelmesek ünnepe jellemfejlődésen ment át. Ez jó hír, hiszen azt feltételezi, hogy a pár évvel ezelőtti parádé helyett (talán épp a covid miatt) sokkal meghittebb körben szeretnek ünnepelni az emberek. A hatalmas "kifelé mutatás" helyett mára fontosabb lett a befelé megélés. A szerelmesek egymásra figyelnek, nem várnak sok vagy nagy ajándékot a másiktól.

A férfiakat pedig arra bátorítjuk, hogy jövőre merjenek kreatívak lenni! Ha vicces barátnővel áldotta meg őket a sors, merjenek vicces ajándékot venni, próbáljanak saját kezűleg készíteni valami apróságot, vagy lepjék meg párjukat egy romantikus vacsorával! Elég parfümje van már...

Azok pedig, akik egyedül vannak a mai napon, ne búsuljanak, hiszen ez is csak egy átlagos hétfő volt, lesz még több is.