Mint írja, a rovarhotelek jó szolgálatot tehetnek a kertben: átmeneti búvóhelyet jelenthetnek szélben vagy esőben, benne telelhetnek a katicák vagy a lepkék. A korhadó növényi részekkel táplálkozó élőlények lakmározni térhetnek be, de fészket is rakhatnak benne az apró élőlények, ahogy az a videón is látszik. A betapasztott végű csövecskék már foglaltak.

És van, amelyiket most csinosítja a lakója.