Hebling Zsolt polgármester elmondta, a halnap az őszi rendezvénysorozatuk része, a 750 éves település egyik kiemelkedő eseménye. A VHE Alsóörs meghatározó egyesülete, nagy múltú civil közösség, mellyel kitűnő kapcsolatban állnak.

Tatai Lajos, a 80 éves és 600 tagú VHE elnöke kiemelte, horgásztanyájuk a Balaton egyik ékköve, ötven kis horgászpihenőházzal, 104 csónakkal, kikötőjük szép és korszerű. A horgászversenyen 10 háromtagú csapat indul, a mérlegelés után minden hal visszakerül a Balatonba, végig érvényes a balatoni horgászrend, a versenyt bírók is figyelik.

Heiter Sándor, a VHE elnökségi tagja, az esemény egyik főszervezője közölte, hozott halból főzik az ételeket. A halból sokféle finomságot lehet készíteni, csak pontyból kétszázfélét. Újszerű, különleges ételeket készítenek, mellyel népszerűsítik a finom magyar halat, melyből itthon sajnos nagyon keveset fogyasztanak, pedig nagyon egészséges. A halételek készülhetnek bográcsban, grillen, tárcsán. Az ételeket háromtagú zsűri bírálja, mely az újszerűséget és a tálalást is értékeli. Tálalni csak a szervezők által biztosított edényekben lehet. A résztvevők érmet és oklevelet kapnak, az első helyezett elnyeri és egy évig őrzi a vándorserleget.

Antal Bernadett, a hotel menedzsere büszkén szólt arról, hogy idén is részt vesznek az eseményen. Szerinte a rendezvény is kitűnő lehetőséget kínál a balatoni szezon meghosszabbítására, az idegenforgalomban lényeges az összefogás, ami jellemző Alsóörsre. Halásztanya éttermük 1910 óta működik, ami nagy szó a Balatonnál. A halnapot számos program kíséri.